Два любительских клуба вышли во второй раунд Кубка России

«Красное Знамя» в первом раунде победило в Ногинске «Коломну» из Второй лиги со счетом 3:0. Голы забили Антон Кашперский и Данила Лебедев. У «Коломны» автогол на счету Рауфа Новрузова, также красную карточку получил Александр Рендаков.
Пермский «Ильпар» обыграл дома новотроицкую «Носту» из Второй лиги со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Антон Чебыкин, Артем Зайцев и Евгений Парамонов. У гостей дубль сделал Арсений Вайнер. На 85‑й минуте после забитого мяча Парамонова между футболистами обеих команд возникла потасовка. В результате красные карточки получили Парамонов и вратарь «Носты» Николай Нелюбов.
Во втором раунде «Красное Знамя» сыграет в гостях с московским «Велесом», «Ильпар» — с «Тюменью».
Помимо этих двух команд, во второй круг Кубка вышли и другие любительские команды — петербургский «РВ Челлендж», борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ», ПСК (станица Динская, Краснодарский край) и медиафутбольный «Амкал».