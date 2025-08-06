Два любительских клуба вышли во второй раунд Кубка России

Пермский «Ильпар» обыграл дома новотроицкую «Носту» из Второй лиги со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Антон Чебыкин, Артем Зайцев и Евгений Парамонов. У гостей дубль сделал Арсений Вайнер. На 85‑й минуте после забитого мяча Парамонова между футболистами обеих команд возникла потасовка. В результате красные карточки получили Парамонов и вратарь «Носты» Николай Нелюбов.