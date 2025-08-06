Курьезный пенальти помог любителям выйти во второй круг Кубка

В матче между ПСК и «Дружбой» в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России случился курьезный эпизод в послематчевой серии пенальти.
Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались игроки ПСК. Один из забитых пенальти в серии получился курьезным — мяч после удара игрока хозяев Юрия Федосеева попал в перекладину и отскочил высоко вверх. Вратарь гостей Максим Вертиев уже начал праздновать, но мяч, упав на траву, отскочил уже в ворота.
Всего в текущем розыгрыше Кубка России 15 любительских команд, в том числе три клуба Медиалиги.
Помимо ПСК, во второй круг Кубка вышли и другие любительские команды — петербургский «РВ Челлендж», борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ», пермский «Ильпар», ногинское «Красное Знамя», медиафутбольный «Амкал».
Владимир Кухлевский
Сергей Мирошниченко
19968
45′
59371
27′
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