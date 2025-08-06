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Курьезный пенальти помог любителям выйти во второй круг Кубка

Любительский ПСК из Краснодарского края в матче Кубка России на своем поле обыграл клуб Второй лиги «Дружба» из Майкопа в серии пенальти — 10:9.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В матче между ПСК и «Дружбой» в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России случился курьезный эпизод в послематчевой серии пенальти.

Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались игроки ПСК. Один из забитых пенальти в серии получился курьезным — мяч после удара игрока хозяев Юрия Федосеева попал в перекладину и отскочил высоко вверх. Вратарь гостей Максим Вертиев уже начал праздновать, но мяч, упав на траву, отскочил уже в ворота.

Всего в текущем розыгрыше Кубка России 15 любительских команд, в том числе три клуба Медиалиги.

Помимо ПСК, во второй круг Кубка вышли и другие любительские команды — петербургский «РВ Челлендж», борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ», пермский «Ильпар», ногинское «Красное Знамя», медиафутбольный «Амкал».

ПСК
1:1
Первый тайм: 1:1
Дружба М
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
6.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Кубань
Главные тренеры
Владимир Кухлевский
Сергей Мирошниченко
Голы
ПСК
19968
45′
Дружба М
59371
27′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти