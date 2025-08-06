Курьезный пенальти помог любителям выйти во второй круг Кубка

Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались игроки ПСК. Один из забитых пенальти в серии получился курьезным — мяч после удара игрока хозяев Юрия Федосеева попал в перекладину и отскочил высоко вверх. Вратарь гостей Максим Вертиев уже начал праздновать, но мяч, упав на траву, отскочил уже в ворота.