Стали известны стартовые составы на матч «Сочи» — «Краснодар»

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Краснодар» находится на втором месте, отставая от лидера на один балл, «Сочи», набрав 2 очка, занимает четвертое место. На третьей строчке расположилось московское «Динамо».