Стали известны стартовые составы на матч «Сочи» — «Краснодар»

27 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Сочи» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Фишт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.
«Сочи»: Дюпин (вратарь), Чирков, Аттийят-аллах, Осипов, Ежов, Марсело (капитан), Коваленко, Мухин, Барт, Васильев, Федоров.
«Краснодар»: Корякин (вратарь), Хмарин, Тормена, Жубал, Гонсалес, Кривцов, Ленини, Черников (капитан), Козлов, Батчи, Мукаилов.
После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Краснодар» находится на втором месте, отставая от лидера на один балл, «Сочи», набрав 2 очка, занимает четвертое место. На третьей строчке расположилось московское «Динамо».
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обошли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.