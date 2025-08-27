Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
АЕК Л
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Краснодар
3
Все коэффициенты
П1
75.00
X
34.00
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.76
П2
3.09
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.75
П2
2.40
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.65
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.55
П2
4.50
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.36
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.77
П2
5.64
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы на матч «Сочи» — «Краснодар»

27 августа состоится матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Сочи» и «Краснодар».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

27 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Сочи» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Фишт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Сочи»: Дюпин (вратарь), Чирков, Аттийят-аллах, Осипов, Ежов, Марсело (капитан), Коваленко, Мухин, Барт, Васильев, Федоров.

«Краснодар»: Корякин (вратарь), Хмарин, Тормена, Жубал, Гонсалес, Кривцов, Ленини, Черников (капитан), Козлов, Батчи, Мукаилов.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Краснодар» находится на втором месте, отставая от лидера на один балл, «Сочи», набрав 2 очка, занимает четвертое место. На третьей строчке расположилось московское «Динамо».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обошли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.

Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Краснодар
3
Все коэффициенты
П1
75.00
X
34.00
П2
1.05