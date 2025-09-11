Кубок России по футболу, КХЛ и летний биатлон: что смотреть сегодня

Челябинский «Трактор» в трех стартовых встречах нового сезона КХЛ не впечатляет ни игрой, ни результатами. Финалист Кубка Гагарина 2025 года уступил в матче-открытии ярославскому «Локомотиву», а затем — «Барысу». В последней на данный момент встрече «Трактору» на последних минутах удалось добиться победы в непростом поединке с нижнекамским «Нефтехимиком». В Петербурге команде не поможет звездный новичок Джош Ливо — канадский форвард отбывает дисквалификацию.