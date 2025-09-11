Ричмонд
Кубок России по футболу, КХЛ и летний биатлон: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, 11 сентября, которые стоит посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Футбол. Кубок России. «Амкал» (Москва) — «Салют» (Белгород)

16:55. Где смотреть: «Матч ТВ».

В рамках третьего раунда Пути РПЛ Кубка России на стадионе «Зоркий» в Красногорске медиафутбольный клуб «Амкал» сыграет против белгородского «Салюта». В двух стартовых раундах Кубка «Амкал» встречался с представителями Второй лиги: сначала медийщики прошли «Квант», победив со счетом 3:1, а затем минимально обыграли «Калугу» — 1:0.

Дополнительный интерес вызвала новость о том, что с «Амкалом» тренируется 70-летний советник председателя правления ФК «Зенит» Александр Медведев, который может стать самым возрастным футболистом в истории турнира.

Футбол. Кубок России. «Леон Сатурн» (Раменское) — «Broke Boys» (Одинцово)

19:25. Где смотреть: «Матч ТВ».

В третьем раунде Кубка России сыграют медиафутбольный клуб «Broke Boys» и «Леон Сатурн». Накануне президент медиаклуба Дмитрий Егоров написал, что в команде разразилась эпидемия, в среду число отравившихся выросло до 17 человек. Однако РФС не рассматривал вопрос переноса матча.

Под вопросом и участие в матче Федора Смолова. Экс-форвард сборной России играл за «Broke Boys» во втором раунде Кубка, однако 10 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Смолова за драку в кафе три месяца назад.

«Леон Сатурн» представляет Вторую лигу Дивизион Б. Команда переживает спад: в пяти последних играх команда не одержала ни одной победы. Какая из команды продолжит борьбу за Кубок в четвертом раунде.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Трактор»

19:30. Где смотреть: «Кинопоиск», трансляции матчей на сайтах букмекеров.

Челябинский «Трактор» в трех стартовых встречах нового сезона КХЛ не впечатляет ни игрой, ни результатами. Финалист Кубка Гагарина 2025 года уступил в матче-открытии ярославскому «Локомотиву», а затем — «Барысу». В последней на данный момент встрече «Трактору» на последних минутах удалось добиться победы в непростом поединке с нижнекамским «Нефтехимиком». В Петербурге команде не поможет звездный новичок Джош Ливо — канадский форвард отбывает дисквалификацию.

СКА под руководством нового главного тренера Игоря Ларионова уступил в начале сезона и «Шанхаю», и «Торпедо», Больше всего вопросов вызывает оборона петербургской команды. Сможет ли СКА в домашнем матче одолеть грозного соперника, или челябинцы увезут очки из северной столицы?

Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины.

12:45. Где смотреть: «Матч ТВ».

В Чайковском (Пермский край) проходит первенствео России по летнему биатлону. В индивидуальной гонке традиционно фаворитами считаются более меткие спортсмены. В их число включают Никиту Поршневу, Карима Халили и Александра Корнева. Что касается многолетних лидеров российского биатлона Эдуарда Латыпова и Александра Логинова, их шансы не очень велики, так как индивидуальная гонка не является любимой дисциплиной обоих спортсменов.

