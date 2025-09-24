Кубок России, матчи КХЛ, россиянки в Пекине: что посмотреть сегодня

Наиболее интересной встречей для зрителей, на мой взгляд, будет матч москвичей и шанхайцев. “Динамо” и “Драконы” начали свой сезон неоднозначно. Неожиданно для всех команда Алексея Кудашова проиграла большинство матчей на старте, а коллектив “Драконов” сначала ярко заявил о себе в матче со СКА (7:4), а потом результативность пошла на спад. Тем не менее, списать со счетов их нельзя, в недавнем матче они прервали серию успешных матчей “Торпедо”, которое показало лучший старт в истории клуба.