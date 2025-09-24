Кубок России, матчи КХЛ, россиянки в Пекине: что посмотреть сегодня

Кубок России. «Факел» — "Сокол
Где смотреть: Окко, Матч ТВ.
24 сентября болельщики смогут увидеть 10 матчей 1/32 финала Кубка России. Расписание выглядит так, время мск:
- 12:00 «СКА‑Хабаровск» — «Родина»
- 14:00 «Астрахань» — «Черноморец»
- 14:30 «Велес» — «Ротор»
- 15:00 «Кубань Холдинг» — «Волга» Ул.
- 16:00 «Череповец» — «Шинник»
- 17:00 «Волгарь» — «Нефтехимик»
- 18:00 «Фанком» — «Уфа»
- 18:30 «Знамя Труда» — «Чайка»
- 19:00 «Кристалл‑МЭЗТ» — «Торпедо»
- 19:30 «Текстильщик» — «Факел»
Наиболее интересным матчем, по мнению спортивных СМИ и букмекеров, станет встреча между «Факелом» и «Текстильщиком».
Команды играют в разных лигах. «Факел» в Первой лиге (ФНЛ), «Текстильщик» во Второй лиге А. В первую очередь матч этих команд — противостояние уровней.
Команда из Иваново подходит к этому матчу не в лучшей своей форме. В последних играх лиги у ивановцев преобладал оборонительный стиль игры и мало забитых голов.
«Факел» начал сезон в ФНЛ блестяще — 6 побед подряд на старте. Сейчас команда допускает и игры вничью, было и два поражения. Так или иначе, красноярцы — фавориты предстоящего матча.
Под вопросом остается конечный счет. Скорее всего, команды будут показывать плотную игру, особенно важно сохранить оборону составу из Иваново. В первой части матча не стоит ждать россыпи голов, а если «Текстильщику» удастся довести встречу до равного счета, то это будет практически сенсацией.
Матчи КХЛ. Расписание игрового дня 24 сентября
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
- «Сибирь» — «Салават Юлаев’в 15:30 мск
- “Лада” — “Сочи” в 18:00 мск
- “Локомотив” — “Северсталь” в 19:00 мск
- “Нефтехимик” — “Автомобилист” в 19:00 мск
- “Динамо” Минск — “Торпедо” в 19:10 мск
- “Динамо” Москва — “Шанхайские Драконы” в 19:30 мск
Наиболее интересной встречей для зрителей, на мой взгляд, будет матч москвичей и шанхайцев. “Динамо” и “Драконы” начали свой сезон неоднозначно. Неожиданно для всех команда Алексея Кудашова проиграла большинство матчей на старте, а коллектив “Драконов” сначала ярко заявил о себе в матче со СКА (7:4), а потом результативность пошла на спад. Тем не менее, списать со счетов их нельзя, в недавнем матче они прервали серию успешных матчей “Торпедо”, которое показало лучший старт в истории клуба.
WTA 1000 в Пекине. Матчи российских теннисисток
Где смотреть: трансляции букмекеров, зарубежные сайты.
У теннисисток стартует «мастерс» на харде. После небольшого отдыха спортсменки продолжают играть, и на старте турнира у российских болельщиков есть за кого болеть.
24 сентября расписание россиянок выглядит так:
- Полина Кудерметова и Мэддисон Инглис (Австралия) в 11:20 мск
- Барбора Крейчикова (Чехия) и Анна Блинкова в 11:40 мск
- Анастасия Захарова и Чжан Шуай (Китай) в 13:10 мск
Самым интересным будет матч с Анной Блинковой. Среди вышеперечисленных теннисисток у Блинковой наилучшая подготовка. Ее соперница из Чехии тоже нередко забирается высоко в турнирах, так что встреча может выйти интересной.