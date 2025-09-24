Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
19:45
Мидтьюлланн
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.40
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
19:45
ПАОК
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.73
П2
4.15
Футбол. Испания
20:00
Хетафе
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.39
X
2.82
П2
3.89
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.65
П2
3.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.65
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.70
П2
2.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.46
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.95
П2
5.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.50
П2
6.90
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.73
П2
5.10
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2

Кубок России, матчи КХЛ, россиянки в Пекине: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 24 сентября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/russiancup

Кубок России. «Факел» — "Сокол

Где смотреть: Окко, Матч ТВ.

24 сентября болельщики смогут увидеть 10 матчей 1/32 финала Кубка России. Расписание выглядит так, время мск:

  • 12:00 «СКА‑Хабаровск» — «Родина»
  • 14:00 «Астрахань» — «Черноморец»
  • 14:30 «Велес» — «Ротор»
  • 15:00 «Кубань Холдинг» — «Волга» Ул.
  • 16:00 «Череповец» — «Шинник»
  • 17:00 «Волгарь» — «Нефтехимик»
  • 18:00 «Фанком» — «Уфа»
  • 18:30 «Знамя Труда» — «Чайка»
  • 19:00 «Кристалл‑МЭЗТ» — «Торпедо»
  • 19:30 «Текстильщик» — «Факел»

Наиболее интересным матчем, по мнению спортивных СМИ и букмекеров, станет встреча между «Факелом» и «Текстильщиком».

Команды играют в разных лигах. «Факел» в Первой лиге (ФНЛ), «Текстильщик» во Второй лиге А. В первую очередь матч этих команд — противостояние уровней.

Команда из Иваново подходит к этому матчу не в лучшей своей форме. В последних играх лиги у ивановцев преобладал оборонительный стиль игры и мало забитых голов.

«Факел» начал сезон в ФНЛ блестяще — 6 побед подряд на старте. Сейчас команда допускает и игры вничью, было и два поражения. Так или иначе, красноярцы — фавориты предстоящего матча.

Под вопросом остается конечный счет. Скорее всего, команды будут показывать плотную игру, особенно важно сохранить оборону составу из Иваново. В первой части матча не стоит ждать россыпи голов, а если «Текстильщику» удастся довести встречу до равного счета, то это будет практически сенсацией.

Матчи КХЛ. Расписание игрового дня 24 сентября

Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.

  • «Сибирь» — «Салават Юлаев’в 15:30 мск
  • “Лада” — “Сочи” в 18:00 мск
  • “Локомотив” — “Северсталь” в 19:00 мск
  • “Нефтехимик” — “Автомобилист” в 19:00 мск
  • “Динамо” Минск — “Торпедо” в 19:10 мск
  • “Динамо” Москва — “Шанхайские Драконы” в 19:30 мск

Наиболее интересной встречей для зрителей, на мой взгляд, будет матч москвичей и шанхайцев. “Динамо” и “Драконы” начали свой сезон неоднозначно. Неожиданно для всех команда Алексея Кудашова проиграла большинство матчей на старте, а коллектив “Драконов” сначала ярко заявил о себе в матче со СКА (7:4), а потом результативность пошла на спад. Тем не менее, списать со счетов их нельзя, в недавнем матче они прервали серию успешных матчей “Торпедо”, которое показало лучший старт в истории клуба.

WTA 1000 в Пекине. Матчи российских теннисисток

Где смотреть: трансляции букмекеров, зарубежные сайты.

У теннисисток стартует «мастерс» на харде. После небольшого отдыха спортсменки продолжают играть, и на старте турнира у российских болельщиков есть за кого болеть.

24 сентября расписание россиянок выглядит так:

  • Полина Кудерметова и Мэддисон Инглис (Австралия) в 11:20 мск
  • Барбора Крейчикова (Чехия) и Анна Блинкова в 11:40 мск
  • Анастасия Захарова и Чжан Шуай (Китай) в 13:10 мск

Самым интересным будет матч с Анной Блинковой. Среди вышеперечисленных теннисисток у Блинковой наилучшая подготовка. Ее соперница из Чехии тоже нередко забирается высоко в турнирах, так что встреча может выйти интересной.