Матч «Локомотив» — ЦСКА 1 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 1 октября, состоится матч 5-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

В чемпионате России по футболу ЦСКА и «Локомотив», пройдя треть календарного пути, занимают первое и второе места соответственно. В Пути РПЛ Кубка России — тоже первое и второе места в группе D, только в обратном порядке. И там, и там разрыв — одно очко. Уже 18 октября, через тур, грядет очная встреча в РПЛ, а пока в очередном дерби определится лидер кубковой группы. Учитывая, что два других ее участника, «Акрон» и «Балтика», подотстали за пару туров до конца, вероятно, именно столичные клубы разыграют первое-второе места перед стадией плей-офф. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

Маловероятно, что составы на эту игру будут близки к основным с обеих сторон. Дело в том, что в предстоящем 11-м туре РПЛ «Локомотив» в субботу сыграет дерби с «Динамо», а ЦСКА в воскресенье ждет классическое противостояние со «Спартаком». Тут, конечно, не до Кубка, тем более, турнирная задача на групповой раунд почти решена и для тех, и для других. В первом круге армейцы и железнодорожники встретились в 1-м же туре, и победа со счетом 2:1 осталась за ЦСКА благодаря голам Гайича и Глебова. 19-летний хавбек красно-синих тогда отличился еще и голевой передачей, оформив «1+1». У «Локо» единственный гол с пенальти забил Алексей Батраков.

Осторожничать в сегодняшнем дерби соперникам не за чем, поэтому болельщики могут рассчитывать на открытый и веселый футбол. Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2,60. Ничья идет за 3,40, а победа «Локомотива» после 90 минут игры оценивается в 2.80. Видно, что вероятность любых исходов примерно одинакова. Аналитики допускают неплохую результативность: тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2,03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,84.

