Матч «Локомотив» — ЦСКА 1 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Маловероятно, что составы на эту игру будут близки к основным с обеих сторон. Дело в том, что в предстоящем 11-м туре РПЛ «Локомотив» в субботу сыграет дерби с «Динамо», а ЦСКА в воскресенье ждет классическое противостояние со «Спартаком». Тут, конечно, не до Кубка, тем более, турнирная задача на групповой раунд почти решена и для тех, и для других. В первом круге армейцы и железнодорожники встретились в 1-м же туре, и победа со счетом 2:1 осталась за ЦСКА благодаря голам Гайича и Глебова. 19-летний хавбек красно-синих тогда отличился еще и голевой передачей, оформив «1+1». У «Локо» единственный гол с пенальти забил Алексей Батраков.