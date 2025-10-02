Кубок России, КХЛ, Чалов и Оздоев в Лиге Европы: что смотреть сегодня

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. Групповой этап. 5-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Заключительный матч тура в Кубке России. Хозяева удивили всех своими результатами на групповом этапе, выиграв все четыре матча. Таким результатом кроме них может похвастать только «Зенит». Дома махачкалинцы выглядят особенно уверенно и пока идут без поражений. Еще одна победа и «Динамо» оставляет за собой первую строчку. «Ростов» после ужасного старта сезона не проигрывает уже пять матчей кряду и еще может исправить ситуацию в кубке — для этого в предстоящей встрече будет достаточно зацепиться за ничью. Обе команды достаточно редко забивают, но возможно это как раз тот случай, когда минус на минус даст плюс.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск)
19:30. Где смотреть: KHL Prime, «Кинопоиск».
После неудачного старта «Динамо» начинает понемногу выправлять положение — в последних шести матчах подопечные Алексея Кудашова одержали четыре победы. Встреча против прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина станет для «бело-голубых» серьезной проверкой и в случае успеха они смогут вернуться в топ-8 на Западе. «Трактор» также особо не блистает на старте сезона, часто теряя очки на пустом месте. Так, например, происходило в двух последних матчах со «Спартаком», и вот на очереди еще один московский клуб. Получится ли у дружины Бенуа Гру справиться с трудностями и спасти выездную серию?
Футбол. Лига Европы. Общий этап. 2-й тур. «Рома» (Италия) — «Лилль» (Франция)
19:45. Где смотреть: Okko.
Одна из центральных вывесок сегодняшнего игрового дня в Лиге Европы. «Рома» с приходом Джан Пьеро Гасперини стартовала с пяти побед в шести матчах и по праву считается одним из фаворитов турнира. Римляне очень организовано и дисциплинированно играют в обороне, пропустив с игры в этом сезоне только один мяч. «Лилль» проиграл два последних матча в Лиге 1 и явно испытывает проблемы в защите, где вылетели сразу три основных игрока. И все же команда Бруно Женезио умеет удивлять — в прошлом сезоне «доги» обыгрывали «Реал» (1:0), «Атлетико» (3:1) и «Фейеноорд» (6:1). После первого тура «Рома» и «Лилль» идут в лидерах общего этапа и в предстоящем матче кому-то из них все же придется потерять очки.
Футбол. Лига Европы. Общий этап. 2-й тур. «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия)
22:00. Где смотреть: Okko.
Два прошлогодних участника плей-офф Лиги чемпионов сыграют друг с другом на общем этапе Лиги Европы. «Фейеноорд» под руководством Робина ван Перси уверенно лидирует в чемпионате Нидерландов и теперь попытается перенести свою успешную серию на европейскую арену. Турнир начался для роттердамцев с гостевого поражения от «Браги» (0:1), которое обязывает их максимально выложиться в предстоящей игре. Для «Астон Виллы» начало нового сезона выдалось с шестиматчевой серии без побед, но сейчас дела у команды Унаи Эмери постепенно налаживаются. Потери «Фейеноорда» в защите и нестабильность «Астон Виллы» на выезде обещают нам достаточно веселый и результативный матч.
Футбол. Лига Европы. Общий этап. 2-й тур. «Сельта» (Испания) — ПАОК (Греция)
22:00. Где смотреть: Okko.
«Сельта» страдает на старте сезона и до сих пор не имеет в своем активе ни одной победы. Команда из Виго вплотную находится к зоне вылета в чемпионате и, возможно, ей сейчас вообще не до еврокубков. Этим может воспользоваться ПАОК, за который выступают россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов. Греческий клуб неплохо начал сезон, но сейчас он идет на серии из четырех матчей без побед. ПАОК потерял своего лучшего бомбардира Димитриса Пелкаса, поэтому задача по забиванию голов ляжет в том числе и на Чалова, который в этом сезоне отличился уже три раза. Однако рассчитывать на то, что он выйдет в старте, не приходится — Федор в этом сезоне пока чаще выходит со скамейки. А вот за игрой Оздоева вы, скорее всего, сможете наблюдать с первых минут.
