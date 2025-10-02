Кубок России, КХЛ, Чалов и Оздоев в Лиге Европы: что смотреть сегодня

«Сельта» страдает на старте сезона и до сих пор не имеет в своем активе ни одной победы. Команда из Виго вплотную находится к зоне вылета в чемпионате и, возможно, ей сейчас вообще не до еврокубков. Этим может воспользоваться ПАОК, за который выступают россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов. Греческий клуб неплохо начал сезон, но сейчас он идет на серии из четырех матчей без побед. ПАОК потерял своего лучшего бомбардира Димитриса Пелкаса, поэтому задача по забиванию голов ляжет в том числе и на Чалова, который в этом сезоне отличился уже три раза. Однако рассчитывать на то, что он выйдет в старте, не приходится — Федор в этом сезоне пока чаще выходит со скамейки. А вот за игрой Оздоева вы, скорее всего, сможете наблюдать с первых минут.