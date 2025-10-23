Сергей Семак раскритиковал регламент Кубка России

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
П1
2.01
X
3.72
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
П1
2.48
X
3.65
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
П1
1.54
X
4.67
П2
6.10
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
П1
8.00
X
5.49
П2
1.39
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
П1
3.12
X
3.81
П2
2.24
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
П1
1.55
X
4.76
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
П1
2.15
X
3.86
П2
3.28
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
П1
1.30
X
6.18
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
П1
2.15
X
3.86
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
П1
4.87
X
4.21
П2
1.70
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
П1
4.00
X
3.88
П2
1.92
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
П1
3.30
X
3.46
П2
2.29
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
П1
1.84
X
3.99
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
П1
2.06
X
3.48
П2
3.89
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
П1
3.34
X
3.65
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
П1
1.48
X
4.94
П2
6.70
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
П1
2.30
X
3.50
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Рома
:
Виктория Пл
П1
1.37
X
5.59
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
Ницца
П1
1.83
X
3.90
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Селтик
:
Штурм
П1
1.46
X
5.13
П2
6.74
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Утрехт
П1
1.51
X
4.66
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Лилль
:
ПАОК
П1
1.63
X
4.27
П2
5.68
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Мидтьюлланн
П1
3.11
X
3.69
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Динамо З
П1
3.10
X
3.43
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
П1
2.65
X
3.31
П2
2.88
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Лудогорец
П1
1.85
X
3.81
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
22:00
АЗ
:
Слован Бр
П1
1.32
X
6.06
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
П1
1.19
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хамрун Спартанс
:
Лозанна
П1
5.02
X
4.15
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
22:00
Линколн
:
Лех
П1
9.60
X
6.00
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Зриньски
П1
1.22
X
6.40
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Самсунспор
:
Динамо К
П1
2.01
X
3.82
П2
4.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Целе
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Сигма
:
Ракув
П1
2.98
X
3.41
П2
2.49
Футбол. Лига конференций
22:00
Университатя Кр
:
Ноа
П1
1.90
X
3.70
П2
3.95

Сергей Семак раскритиковал регламент Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга» (6:0) выразил недовольство текущим регламентом турнира. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» занял первое место в группе А, набрав максимальные 18 очков. В четвертьфинале «сине-бело-голубые» сыграют с московским «Динамо», которое заняло второе место в группе B. Первый матч между командами пройдет в Санкт-Петербурге, ответный — в Москве.

«Очень странно и непонятно. Наверное, первый раз в моей практике. Видели все турниры Лиги чемпионов, когда был групповой этап. Команды, которые становятся первыми, они проводят первые матчи на выезде, вторые — дома. Почему здесь другая ситуация, я не знаю. Это нужно к организаторам или тем людям, которые составляли регламент Кубка. Я уже говорил, что, конечно, мы перед сезоном вносили, у нас просили какие-то правки, мы их предлагали. Момент с тем, чтобы матчи были более зрелищными, до последнего тура, скажем так.

Последний тур, вчерашняя ситуация — в одной группе нужно проводить матчи в одно время, потому что для той же “Балтики” уже матч не имеет значения. А если они бы играли в одно время с “Акроном”, а счет 1:1, конечно, это могло по-разному сложиться для обеих команд. То же самое, что касается команд, для которых должен быть стимул занимать первое место — конечно, это некоторые преференции в дальнейшем розыгрыше: как вы уже сказали, первая игра на выезде, вторая — дома, что естественно, наверное.

А с точки зрения последующих матчей тоже было бы интересно, если бы команда, которая на протяжении группового этапа набирала бы больше очков, у неё на протяжении всей сетки были бы преференции. Тогда бы все стремились бы набрать как можно больше очков, вплоть до последнего тура. Это было бы выгодно и командам вверху, и командам внизу. И меньше было бы матчей, которые не имеют никакого значения. Но нас спросили, мы ответили — ничего не приняли», — сказал Семак.

Первые матчи ¼ финала пути РПЛ Кубка России пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября. В других парах между собой сыграют «Спартак» и «Локомотив», ЦСКА и махачкалинское «Динамо», а также «Краснодар» и «Оренбург».