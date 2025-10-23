Сергей Семак раскритиковал регламент Кубка России

«Очень странно и непонятно. Наверное, первый раз в моей практике. Видели все турниры Лиги чемпионов, когда был групповой этап. Команды, которые становятся первыми, они проводят первые матчи на выезде, вторые — дома. Почему здесь другая ситуация, я не знаю. Это нужно к организаторам или тем людям, которые составляли регламент Кубка. Я уже говорил, что, конечно, мы перед сезоном вносили, у нас просили какие-то правки, мы их предлагали. Момент с тем, чтобы матчи были более зрелищными, до последнего тура, скажем так.



Последний тур, вчерашняя ситуация — в одной группе нужно проводить матчи в одно время, потому что для той же “Балтики” уже матч не имеет значения. А если они бы играли в одно время с “Акроном”, а счет 1:1, конечно, это могло по-разному сложиться для обеих команд. То же самое, что касается команд, для которых должен быть стимул занимать первое место — конечно, это некоторые преференции в дальнейшем розыгрыше: как вы уже сказали, первая игра на выезде, вторая — дома, что естественно, наверное.



А с точки зрения последующих матчей тоже было бы интересно, если бы команда, которая на протяжении группового этапа набирала бы больше очков, у неё на протяжении всей сетки были бы преференции. Тогда бы все стремились бы набрать как можно больше очков, вплоть до последнего тура. Это было бы выгодно и командам вверху, и командам внизу. И меньше было бы матчей, которые не имеют никакого значения. Но нас спросили, мы ответили — ничего не приняли», — сказал Семак.