Матч «Балтика» — «Локомотив» 23 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Именно «Балтика» в прошлом году выбила «Локо» из Кубка, а после возвращения в РПЛ дала красно-зеленым серьезный бой в 5-м туре (1:1). Андрей Талалаев после игры заявил, что его команда была намного ближе к победе, и сопернику повезло не уступить. А ведь «Локо» так до сих пор и остается единственной командой, ни разу не проигравшей в новом сезоне РПЛ. В первом круге Кубка, буквально за 3 дня до ничьей в РПЛ, «Локомотив» взял верх над «Балтикой» дома со счетом 2:0 с голами Батракова и Воробьева, а игра получилась напряженной и не без стычек, рискующих перейти в драку. Так что не факт, что сегодня в Калининграде все будет тихо-мирно.