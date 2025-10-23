Ричмонд
Матч «Балтика» — «Локомотив» 23 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 23 октября, состоится заключительный матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и столичным «Локомотивом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 21:00 мск на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главный арбитр матча — Павел Шадыханов (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Встреча в Калининграде закроет программу группового раунда Пути РПЛ. «Балтика» и «Локомотив» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Акроном». Последние сыграли еще во вторник — армейцы победили дома 3:2 и досрочно заняли первое место в группе с 13 очками. У «Локо» 10, но даже в случае победы в Калининграде железнодорожники останутся вторыми по личным встречам. У «Балтики» 5 очков, как у «Акрона», но у нее тоже преимущество по личным встречам и она вне зависимости от исхода игры с «Локо» займет в группе третье место, то есть оба соперника уже обеспечили себе участие в плей-офф. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

Уже известно, что «Локомотив» в четвертьфинале Пути РПЛ встретится в двухраундовом противостоянии со «Спартаком». «Балтика» с третьего места отправится в Путь регионов, где сыграет на вылет с победителем встречи между московским «Торпедо», выступающим в Первой лиге, и последним клубом Второй лиги, оставшимся в розыгрыше, — «Кубань Холдингом» из Павловской. Соперник «Балтики» определится 29 октября.

Раз турнирного значения встреча «Балтики» и «Локомотива» не имеет, значит ли это, что соперники не будут особенно стараться? Вряд ли. Между коллективами Талалаева и Галактионова наметилось принципиальное соперничество. В чемпионате России обе команды идут в верхней части турнирной таблицы и собирают комплименты за удачный сезон от экспертов и болельщиков. «Локо» — первый, «Балтика» — пятая, но многие считают главным открытием сезона более скромный клуб из Калининграда.

Именно «Балтика» в прошлом году выбила «Локо» из Кубка, а после возвращения в РПЛ дала красно-зеленым серьезный бой в 5-м туре (1:1). Андрей Талалаев после игры заявил, что его команда была намного ближе к победе, и сопернику повезло не уступить. А ведь «Локо» так до сих пор и остается единственной командой, ни разу не проигравшей в новом сезоне РПЛ. В первом круге Кубка, буквально за 3 дня до ничьей в РПЛ, «Локомотив» взял верх над «Балтикой» дома со счетом 2:0 с голами Батракова и Воробьева, а игра получилась напряженной и не без стычек, рискующих перейти в драку. Так что не факт, что сегодня в Калининграде все будет тихо-мирно.

В отсутствие турнирной мотивацим букмекеры не видят в игре фаворита. Победа «Балтики» чуть вероятнее, судя по коэффициенту 2,50, нежели выигрыш «Локомотива» (2,90). На ничью в основное время, переходящую в серию пенальти, принимают ставки за 3,45.

