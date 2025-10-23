Судья матчей Кубка России избил пешехода на переходе в Казани

По информации источника, 31-летний судья на автомобиле BMW выехал на пешеходный переход на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре Казани и задел бампером прохожего. После этого арбитр начал оскорблять мужчину, затем вышел из машины, нанес ему три удара по лицу и скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился за помощью к врачам и написал заявление в полицию.
Отмечается, что инцидент произошел 8 октября, однако запись с камер видеонаблюдения появилась в сети только сейчас.
Также сообщается, что за последние три года Захаров накопил 1,6 тыс. штрафов, из которых 13 на общую сумму 15 тыс. рублей были получены в этом месяце и на данный момент остаются неоплаченными. Ранее он также имел задолженность перед налоговой в размере 430 тыс. рублей.
Игорь Захаров работает футбольным судьей с 2018 года. В этом сезоне он обслуживал шесть матчей Кубка России и Первой лиги. Последний раз он выходил на поле в качестве главного арбитра 12 октября на матче «Ротор» — «Черноморец» (2:0).