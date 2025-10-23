Судья матчей Кубка России избил пешехода на переходе в Казани

По информации источника, 31-летний судья на автомобиле BMW выехал на пешеходный переход на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре Казани и задел бампером прохожего. После этого арбитр начал оскорблять мужчину, затем вышел из машины, нанес ему три удара по лицу и скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился за помощью к врачам и написал заявление в полицию.