«Мы были шокированы». В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме

— На матче присутствовало 20 000 болельщиков, кто и что каждый из них крикнул или сказал знать, увы, пока не можем. Но, повторюсь, расследование запущено. Что мы можем сделать на скорую руку — опросить тех, кто был на трибуне, а также работников, кто были рядом. Изучаем имеющиеся видеозаписи. Пока мы нашли только эпизоды, которые можно трактовать как провокации со стороны Кордобы и Батчи. И жаль, что никто не сказал конкретики: что именно услышал Кордоба? Было бы больше помощи в том, чтобы разобраться. Что это было — какой-то дурак ухал или сказал слово negro? Никто не может сказать, что действительно было. Конкретика помогла бы разобраться и наказать виновных, если это имело место быть.