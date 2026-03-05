«Мы были шокированы». В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме

4 марта ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России победил «Краснодар» со счетом 3:1 В составе москвичей голами отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес. У «Краснодара» отличился Мозес Кобнан Дэвид. После окончания встречи несколько футболистов «быков» заявили, что фанаты допускали расистские выкрики по отношении к форварду Джону Кордобе. Кирилл Брейдо отметил, что ЦСКА будет разбираться в данной ситуации.
— Что вам известно о ситуации и какова позиция клуба?
— Мы были шокированы, когда стали появляться высказывания футболистов «Краснодара». Первое и самое важное, профессиональный футбольный клуб ЦСКА отвергает и осуждает любые проявления расизма. Вы знаете историю ЦСКА, в том числе и сегодняшнюю: в матче с «Краснодаром» с капитанской повязкой вышел любимый всеми Мойзес. Поэтому говорить о проявлениях расизма в ЦСКА просто невозможно. При этом само обвинение очень серьезно, и мы моментально запустили внутреннее расследование. Будем поднимать все камеры, любого рода видеозаписи. Допускаем, что единственное пересечение трибуны с Кордобой во втором тайме происходило на угловых. Если речь вообще о Кордобе, мы можем пока только догадываться, о чем говорили представители «Краснодара». Если мы обнаружим факт каких-то расистских выкриков, то мы, безусловно, накажем тех, кто выкрикивал, по всей строгости. При этом важно понимать, что футболиста Джона Кордобу мы знаем не первый год в РПЛ, и знаем его как очень большого игрока, но также и как большого мастера провокаций.
— Вы сказали об отсутствии системных проявлений расизма. Были одиночные?
— На матче присутствовало 20 000 болельщиков, кто и что каждый из них крикнул или сказал знать, увы, пока не можем. Но, повторюсь, расследование запущено. Что мы можем сделать на скорую руку — опросить тех, кто был на трибуне, а также работников, кто были рядом. Изучаем имеющиеся видеозаписи. Пока мы нашли только эпизоды, которые можно трактовать как провокации со стороны Кордобы и Батчи. И жаль, что никто не сказал конкретики: что именно услышал Кордоба? Было бы больше помощи в том, чтобы разобраться. Что это было — какой-то дурак ухал или сказал слово negro? Никто не может сказать, что действительно было. Конкретика помогла бы разобраться и наказать виновных, если это имело место быть.
— Есть аналогия с воронежской историей, по итогам которой наказали «Факел» за расистское уханье Венделу. И главным доказательством были видео из-за ворот. А на камерах со стадиона не было звука. Есть ли звук с камер ЦСКА?
— Думаю, что большинство технических камер не имеют звука. Но мы проверим. Мы также проверим любые видео, которые снимались для производства контента, — цитирует Брейдо «РБ Спорт».
Генеральный директор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг заявил, что «быки» обратились в ЭСК по факту расистских выкриков со стороны болельщиков ЦСКА. Ответная игра пройдет в Краснодаре 17 марта.
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Кирилл Глебов
54′
Данил Круговой
68′
Матеус Алвес
90+3′
Дэвид Мозес Кобнан
22′
Иван Обляков
19′
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
70′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
2
Матеус Рейс
36′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Лусиано Гонду
45+4′
76′
7
Матеус Алвес
17
Кирилл Глебов
83′
37
Энрике Кармо
18
Данила Козлов
76′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
5
Жубал
73′
53
Александр Черников
77′
11
Жоау Батчи
66
Дуглас Аугусту
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
46′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
24′
43′
10
Эдуард Сперцян
59
Артем Хмарин
46′
9
Джон Кордоба
17
Валентин Пальцев
67′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
61′
20
Джованни Гонсалес
68′
72′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти