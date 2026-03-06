Ричмонд
Тюкавин заявил, что посвятил гол «Спартаку» Степашину

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что посвятил свой гол «Спартаку» члену совета директоров клуба Сергею Степашину.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Москва

— Сергей Степашин спрогнозировал финал Кубка: «Динамо» — «Зенит».

— Посмотрим, как будет. На неделе поздравлял Сергея Вадимовича с днем рождения, он попросил меня забить гол «Спартаку». Я сказал: «Обязательно». Так хорошо получилось. Так что, Сергей Вадимович, это для вас.

— Команда стала больше забивать, в чем твой секрет и секрет команды?

— Не знаю, может быть, новый подход какой-то. В этот раз на сборах забил ноль.

— Сырники разрешили.

— Ну и сырники, конечно, вернулись, это самое главное! — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

5 марта в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:2. Дублем отметился Муми Нгамале, по одном голу забили Константин Тюкавин, Давид Рикардо и Максим Осипенко. Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

Динамо
5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Спартак
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
