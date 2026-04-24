Ковальчук обратился к футболистам «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Легенда российского хоккея, президент китайского «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от футбольного матча между московскими «Спартаком» и ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России.
Матч за выход в Суперфинал Кубка страны пройдет 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
«Сможет ли “Спартак” выиграть Кубок? Будем болеть! Передайте игрокам основы “Спартака”, что их ждет сильная поддержка фанатов. Пусть будут готовы!» — сказал Ковальчук в интервью «СЭ».
Напомним, ранее олимпийский чемпион Илья Ковальчук занял пост президента хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс».
После последнего матча в РПЛ «Спартак» лишился шансов на золото, вместе с ним не сможет побороться за первое место и ЦСКА. Кубковое дерби между этими командами состоится 6 мая в 20:00 мск.