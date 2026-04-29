Брейдо объяснил, почему ЦСКА и «Спартак» не сыграют в «Лужниках»



— Конечно, была идея, и мы видели, что многие из вас (болельщиков) говорили «давайте в “Лужниках”». Конечно, и с нашей стороны было такое желание. Мы здесь не готовы говорить за московский «Спартак», за их готовность, но вопрос и вовсе не в этом.



На сегодняшний день на стадионе «Лужники», к сожалению, существуют ограничения посещаемости: не готово поле, ремонт вокруг чаши. Поэтому, «Лужники» были не готовы на сегодняшний день принять этот матч даже в теории. В теории этот идеальный мир, в котором мы играем со «Спартаком» и собираем 80 тысяч в «Лужниках», был бы невозможен, — сказал Брейдо в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.



7 мая «Краснодар» примет столичное «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча между командами завершилась ничьей — 0:0.