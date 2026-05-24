Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Вильярреал
4
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
41.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
1.71
X
2.90
П2
9.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
88.00
X
15.20
П2
1.17
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
1
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.00
П2
18.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.80
П2
1.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
26.00
X
4.45
П2
1.55
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 18 июля

Суперкубок России разыграют 18 июля «Зенит» и «Спартак». «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв «Краснодар» в суперфинале.

Источник: РИА "Новости"

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 18 июля. Трофей разыграют чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России московский «Спартак». Место проведения игры на данный момент не объявлено.

В текущем сезоне «Зенит» стал победителем чемпионата, опередив «Краснодар» в последнем туре с отрывом в два очка. «Спартак» завоевал Кубок России 24 мая, одержав победу над «Краснодаром» в суперфинале в серии пенальти (основное время завершилось со счетом 1:1, серия — 4:3).

«Зенит» является рекордсменом по числу побед в Суперкубке, выигрывая его девять раз (последний трофей был завоеван в 2024 году). «Спартак» становился обладателем данного трофея один раз — в 2017 году.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
