«Краснодар» заработал больше «Спартака» в Кубке России

Победителем турнира стал московский «Спартак», который в финале обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 4:3). Несмотря на это, «быки» получили на 4,64 млн рублей призовых больше, чем «красно-белые».
Призовые клубов РПЛ:
- «Краснодар» — 234,45 млн рублей
- «Спартак» — 229,81 млн рублей
- «Динамо» (Москва) — 127,05 млн рублей
- «Зенит» — 114,86 млн рублей
- ЦСКА — 111,23 млн рублей
- «Динамо» (Махачкала) — 97,28 млн рублей
- «Локомотив» — 87,78 млн рублей
- «Крылья Советов» — 83,64 млн рублей
- «Оренбург» — 70,2 млн рублей
- «Ростов», «Балтика» — по 57,98 млн рублей
- «Рубин» — 49,9 млн рублей
- «Акрон» — 47,2 млн рублей
- «Ахмат», «Пари НН», «Сочи» — по 37,7 млн рублей
Среди команд Пути регионов лидером по призовым выплатам стал тульский «Арсенал» (19,28 млн рублей), который в ¼ финала уступил «Локомотиву» (1:2).
18 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти