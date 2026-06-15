Клубы-участники Кубка России заработали 1,6 млрд рублей по итогам сезона

Российский футбольный союз (РФС) выплатил клубам, участвовавшим в Кубке России сезона-2025/26, призовые в размере 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Выплаты начислялись за спортивные результаты, а также за выполнение коммерческих и медийных обязательств. Наибольшую сумму получил финалист турнира — «Краснодар», ему перечислили 234,45 млн рублей. Победитель Кубка, московский «Спартак», заработал 229,81 млн рублей.
В пятёрку по объёму призовых также вошли московское «Динамо» (127,05 млн рублей), петербургский «Зенит» (114,86 млн рублей) и московский ЦСКА (111,23 млн рублей).
Среди команд «Пути регионов» крупнейшие выплаты получили тульский «Арсенал» (19,2 млн рублей), а также КАМАЗ из Набережных Челнов, нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Торпедо» — каждая из этих команд получила по 11,2 млн рублей.