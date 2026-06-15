Клубы-участники Кубка России заработали 1,6 млрд рублей по итогам сезона

Среди команд «Пути регионов» крупнейшие выплаты получили тульский «Арсенал» (19,2 млн рублей), а также КАМАЗ из Набережных Челнов, нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Торпедо» — каждая из этих команд получила по 11,2 млн рублей.