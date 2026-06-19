«Локомотив» сыграет с ЦСКА в группе пути РПЛ Кубка России

Турнир вновь будет проводиться в формате с двойным выбыванием для клубов РПЛ: после группового этапа восемь команд образуют пары ⅛ финала верхней сетки, а еще четыре клуба отправятся в плей-офф пути регионов, где также будут играть клубы из низших дивизионов.