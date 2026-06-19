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«Локомотив» сыграет с ЦСКА в группе пути РПЛ Кубка России

Сегодня состоялась жеребьевка группового турнира пути РПЛ Кубка России в сезоне-2026/27.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Турнир вновь будет проводиться в формате с двойным выбыванием для клубов РПЛ: после группового этапа восемь команд образуют пары ⅛ финала верхней сетки, а еще четыре клуба отправятся в плей-офф пути регионов, где также будут играть клубы из низших дивизионов.

По результатам жеребьевки в группу D были определены московские «Локомотив» и ЦСКА. Таким образом, в новом сезоне будет сыграно минимум четыре дерби между «железнодорожниками» и «армейцами».

Состав групп пути РПЛ Кубка России

  • Группа А: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина»
  • Группа B: «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Ахмат», «Факел»
  • Группа С: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала)
  • Группа D: «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон»

Матчи группового этапа пути РПЛ пройдут 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября, 25 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», который в решающем матче обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).

18 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде сыграет с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.