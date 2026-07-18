День в истории: 18 июля 1936 года стартовал первый розыгрыш Кубка СССР по футболу

Это событие положило начало регулярным национальным кубковым соревнованиям, которые стали частью советской футбольной системы на многие десятилетия.
В турнире участвовали 94 команды — 28 команд мастеров (условно «профессиональных» клубов) и 66 коллективов физкультуры (любительских производственных и региональных объединений). Изначально планировалось, что на старт выйдут 128 команд, но 11 клубов снялись с соревнования уже после первого матча, а некоторые городские и региональные объединения не смогли организовать участие.
В соревнованиях мог участвовать любой коллектив, имевший организованную футбольную секцию, что делало Кубок СССР одним из самых массовых спортивных турниров страны. Турнир проходил по олимпийской системе — с выбыванием после каждого поражения, и сопровождался сложными переездами, особенно для команд из отдалённых регионов, где транспортные расходы становились серьёзным фактором.
Московский «Локомотив» подошёл к финалу с впечатляющей серией побед: 7:0 против «Трудовой коммуны № 3», 1:0 против харьковского «Динамо», 3:0 против ленинградского «Спартака», 2:1 против харьковского «Серп и Молот» и 5:0 против ленинградской «Красной зари» в полуфинале.
Финальный матч состоялся 28 августа 1936 года на стадионе «Динамо» в Москве. При 20−22 тысячах зрителей «Локомотив» обыграл тбилисское «Динамо» со счётом 2:0. Голы забили Александр Соколов (18-я минута) и Виктор Лавров (24-я минута). Этот матч стал первым финалом Кубка СССР в истории.
«Локомотив» стал первым обладателем Кубка СССР, хотя трофей официально вручили команде только через восемь дней после финала.