День в истории: 18 июля 1936 года стартовал первый розыгрыш Кубка СССР по футболу

В турнире участвовали 94 команды — 28 команд мастеров (условно «профессиональных» клубов) и 66 коллективов физкультуры (любительских производственных и региональных объединений). Изначально планировалось, что на старт выйдут 128 команд, но 11 клубов снялись с соревнования уже после первого матча, а некоторые городские и региональные объединения не смогли организовать участие.