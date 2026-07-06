«БроукБойз» объединится с «Фанкомом» для участия в Кубке России

«Фанком» дебютировал в Кубке России в прошлом году и стал первым любительским клубом, дошедшим до пятого раунда Пути регионов. Команда обыграла «Уфу» в серии пенальти, однако позднее получила техническое поражение из-за участия дисквалифицированного футболиста.