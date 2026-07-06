«БроукБойз» объединится с «Фанкомом» для участия в Кубке России

Медиафутбольный клуб «БроукБойз» объявил об объединении с любительской командой «Фанком» из Кирова для участия в новом розыгрыше FONBET Кубка России. Команда будет заявлена под названием «Фанком Броук Бойз».
«БроукБойз» ранее дважды выступал в Кубке России, получая путевку благодаря успешным результатам в Winline Медиалиге. В прошлом сезоне право сыграть в турнире также получили ФК «10», СКА и 2Drots.
«Фанком» дебютировал в Кубке России в прошлом году и стал первым любительским клубом, дошедшим до пятого раунда Пути регионов. Команда обыграла «Уфу» в серии пенальти, однако позднее получила техническое поражение из-за участия дисквалифицированного футболиста.