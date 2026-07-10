РФС начал изготовление Кубка России для «Спартака» взамен разбитого

Производство нового Кубка России началось сегодня на заводе имени Мальцова в Гусь-Хрустальном (Владимирская область). В составе группы РФС на предприятие прибыли бывшие игроки «красно-белых» Александр Мостовой, Артем Ребров, Александр Самедов и Дмитрий Сычев, для которых была проведена экскурсия по производственным цехам и показан процесс создания трофея.
«Очень тяжелый и горячий труд, я чуть не сгорел. Работники достойны уважения. Я еще их спрашиваю про жару, они говорят, что привыкли. Я играл на поле в +40, “умирал”, а тут еще жарче», — сказал Мостовой.
В ближайшие две недели на заводе будет произведена хрустальная часть трофея, после чего ее доставят в Москву для соединения с металлическим элементом. РФС рассчитывает передать новый трофей «красно-белым» к старту нового розыгрыша Кубка России, первые игры которого запланированы на 28 июля.
24 мая «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 4:3) и в пятый раз стал обладателем Кубка России. После пяти побед «красно-белые» должны были получить трофей на вечное хранение, однако во время празднования он разбился в руках нападающего команды Пабло Солари. Аргентинец поднял трофей над головой, после чего у него слетела крышка и отвалилась нижняя часть. Позже футболисты окончательно доломали хрустальный трофей в раздевалке.
«Спартак» откроет новый сезон 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Зенита». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.