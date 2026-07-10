РФС начал изготовление Кубка России для «Спартака» взамен разбитого

24 мая «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 4:3) и в пятый раз стал обладателем Кубка России. После пяти побед «красно-белые» должны были получить трофей на вечное хранение, однако во время празднования он разбился в руках нападающего команды Пабло Солари. Аргентинец поднял трофей над головой, после чего у него слетела крышка и отвалилась нижняя часть. Позже футболисты окончательно доломали хрустальный трофей в раздевалке.