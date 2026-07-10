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РФС начал изготовление Кубка России для «Спартака» взамен разбитого

Российский футбольный союз (РФС) начал процесс изготовления нового трофея Кубка России для московского «Спартака». Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Производство нового Кубка России началось сегодня на заводе имени Мальцова в Гусь-Хрустальном (Владимирская область). В составе группы РФС на предприятие прибыли бывшие игроки «красно-белых» Александр Мостовой, Артем Ребров, Александр Самедов и Дмитрий Сычев, для которых была проведена экскурсия по производственным цехам и показан процесс создания трофея.

«Очень тяжелый и горячий труд, я чуть не сгорел. Работники достойны уважения. Я еще их спрашиваю про жару, они говорят, что привыкли. Я играл на поле в +40, “умирал”, а тут еще жарче», — сказал Мостовой.

В ближайшие две недели на заводе будет произведена хрустальная часть трофея, после чего ее доставят в Москву для соединения с металлическим элементом. РФС рассчитывает передать новый трофей «красно-белым» к старту нового розыгрыша Кубка России, первые игры которого запланированы на 28 июля.

24 мая «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 4:3) и в пятый раз стал обладателем Кубка России. После пяти побед «красно-белые» должны были получить трофей на вечное хранение, однако во время празднования он разбился в руках нападающего команды Пабло Солари. Аргентинец поднял трофей над головой, после чего у него слетела крышка и отвалилась нижняя часть. Позже футболисты окончательно доломали хрустальный трофей в раздевалке.

«Спартак» откроет новый сезон 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Зенита». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.