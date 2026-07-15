Объявлен календарь первого раунда Пути регионов Кубка России

Расписание матчей обнародовано на официальном сайте РФС. На этой стадии участие в турнире примут сразу три клуба из Медиалиги: 2DROTS, ФК «10» и «СКА-Ростов».
28 июля (вторник)
15:00. «БоМиК» (Цивильск) — «Фанком Броук Бойз» (Киров).
17:00. «Анжи» (Махачкала) — «Нефтяник» (Изербаш).
19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) — «Салют Белгород».
20:00. 2Drots (Москва) — «Орёл».
29 июля (среда)
17:00. «Ильпар» (Пермь) — «Металлург» (Аша).
17:30. «Московская застава — Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Красное Знамя» (Ногинск).
18:00. «СШ Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Тосно» (Санкт-Петербург).
20:00. «СКА Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Пенза).
30 июля (четверг)
12:30. «СШ по футболу» (Чита) — «Иркутск».
12:30. «Анри» (Владивосток) — «Динамо-Барнаул».
15:00. «Темп» (Барнаул) — «КДВ» (Томск).
20:00. «ФК 10» (Москва) — «Космос» (Химки).
Финал Кубка России сезона-2026/2027 состоится 6 июня 2027 года. Арена, которая примет решающий матч, будет объявлена позднее.
Действующим обладателем трофея является московский «Спартак», который в финале предыдущего розыгрыша оказался сильнее «Краснодара». Новый футбольный сезон красно-белые откроют матчем за Суперкубок России против действующего чемпиона РПЛ — петербургского «Зенита». Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 по московскому времени.