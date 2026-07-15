Опубликовано расписание первых туров Пути РПЛ Кубка России

1 тур
4 августа (вторник)
16:15. «Акрон» — «Ростов».
18:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов».
18:30. «Родина» — «Рубин».
20:45. «Локомотив» — ЦСКА.
5 августа (среда)
18:30. «Спартак» — «Оренбург».
18:30. «Факел» — «Динамо» (Москва).
20:45. «Краснодар» — «Ахмат».
20:45. «Зенит» — «Балтика».
2 тур
18 августа (вторник)
18:30. ЦСКА — «Акрон».
18:30. «Родина» — «Оренбург».
20:45. «Ростов» — «Локомотив».
20:45. «Ахмат» — «Факел».
19 августа (среда)
16:15. «Крылья Советов» — «Зенит».
18:30. «Рубин» — «Спартак».
20:45. «Динамо» (Москва) — «Краснодар».
20 августа (четверг)
20:45. «Балтика» — «Динамо» (Махачкала).
3 тур
1 сентября (вторник)
16:15. «Акрон» — «Локомотив».
18:30. «Факел» — «Краснодар».
20:45. «Ростов» — ЦСКА.
2 сентября (среда)
16:15. «Оренбург» — «Рубин».
18:30. «Зенит» — «Динамо» *Мазачкала).
20:45. «Спартак» — «Родина».
20:45. «Балтика» — «Крылья Советов».
3 сентября (четверг)
19:30. «Динамо» (Москва) — «Ахмат».
Финал Кубка России сезона-2026/27 состоится 6 июня 2027 года. Арена, которая примет решающий матч, будет объявлена позднее.
Действующим обладателем трофея является московский «Спартак», который в финале предыдущего розыгрыша оказался сильнее «Краснодара». Новый футбольный сезон красно-белые откроют матчем за Суперкубок России против действующего чемпиона РПЛ — петербургского «Зенита». Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 по московскому времени.