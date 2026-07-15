Опубликовано расписание первых туров Пути РПЛ Кубка России

Действующим обладателем трофея является московский «Спартак», который в финале предыдущего розыгрыша оказался сильнее «Краснодара». Новый футбольный сезон красно-белые откроют матчем за Суперкубок России против действующего чемпиона РПЛ — петербургского «Зенита». Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 по московскому времени.