Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Влазния
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Университатя Кр
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.80
П2
9.60
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Атерт
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.40
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.77
X
2.95
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.45
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.02
П2
1.69

Опубликовано расписание первых туров Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь первых туров Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

1 тур

4 августа (вторник)

16:15. «Акрон» — «Ростов».

18:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов».

18:30. «Родина» — «Рубин».

20:45. «Локомотив» — ЦСКА.

5 августа (среда)

18:30. «Спартак» — «Оренбург».

18:30. «Факел» — «Динамо» (Москва).

20:45. «Краснодар» — «Ахмат».

20:45. «Зенит» — «Балтика».

2 тур

18 августа (вторник)

18:30. ЦСКА — «Акрон».

18:30. «Родина» — «Оренбург».

20:45. «Ростов» — «Локомотив».

20:45. «Ахмат» — «Факел».

19 августа (среда)

16:15. «Крылья Советов» — «Зенит».

18:30. «Рубин» — «Спартак».

20:45. «Динамо» (Москва) — «Краснодар».

20 августа (четверг)

20:45. «Балтика» — «Динамо» (Махачкала).

3 тур

1 сентября (вторник)

16:15. «Акрон» — «Локомотив».

18:30. «Факел» — «Краснодар».

20:45. «Ростов» — ЦСКА.

2 сентября (среда)

16:15. «Оренбург» — «Рубин».

18:30. «Зенит» — «Динамо» *Мазачкала).

20:45. «Спартак» — «Родина».

20:45. «Балтика» — «Крылья Советов».

3 сентября (четверг)

19:30. «Динамо» (Москва) — «Ахмат».

Финал Кубка России сезона-2026/27 состоится 6 июня 2027 года. Арена, которая примет решающий матч, будет объявлена позднее.

Действующим обладателем трофея является московский «Спартак», который в финале предыдущего розыгрыша оказался сильнее «Краснодара». Новый футбольный сезон красно-белые откроют матчем за Суперкубок России против действующего чемпиона РПЛ — петербургского «Зенита». Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 по московскому времени.