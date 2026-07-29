Кудряшов после игры Кубка России сообщил о завершении карьеры

Защитник медиаклуба 2DROTS Федор Кудряшов рассказал, что провел последний матч в своей профессиональной карьере.
2DROTS в матче первого раунда Пути регионов Кубка России обыграл «Орел» со счетом 2:0.
39‑летний Кудряшов, объявивший о завершении карьеры в феврале 2024 года, отыграл все 90 минут.
— Это был последний матч в карьере?
— Да, на сегодняшний день это мой последний матч в профессиональной карьере, — сказал Кудряшов «Матч ТВ».
Кудряшов провел 48 матчей (1 гол) в составе сборной России и выступал на чемпионате мира 2018 года. Фёдор Кудряшов играл за российские и турецкие клубы, включая «Спартак» (Москва), «Ростов» и «Антальяспор».
В ходе карьеры защитник четырежды становился вице-чемпионом России по футболу (2007, 2009, 2011/2012, 2015/2016). Кроме того, в период с 2016 по 2021 годы Кудряшов выступал за сборную России, сыграв за национальную команду 48 матчей, где отметился одним забитым мячом в ворота Сан-Марино (9:0) в отборочной игре на Евро-2020.
Дмитрий Смирнов
Евгений Поляков
50305
29′
Михаил Черномырдин
37′
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти