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Кудряшов после игры Кубка России сообщил о завершении карьеры

Федор Кудряшов заявил, что провел последний матч в профессиональной карьере.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Защитник медиаклуба 2DROTS Федор Кудряшов рассказал, что провел последний матч в своей профессиональной карьере.

2DROTS в матче первого раунда Пути регионов Кубка России обыграл «Орел» со счетом 2:0.

39‑летний Кудряшов, объявивший о завершении карьеры в феврале 2024 года, отыграл все 90 минут.

— Это был последний матч в карьере?

— Да, на сегодняшний день это мой последний матч в профессиональной карьере, — сказал Кудряшов «Матч ТВ».

Кудряшов провел 48 матчей (1 гол) в составе сборной России и выступал на чемпионате мира 2018 года. Фёдор Кудряшов играл за российские и турецкие клубы, включая «Спартак» (Москва), «Ростов» и «Антальяспор».

В ходе карьеры защитник четырежды становился вице-чемпионом России по футболу (2007, 2009, 2011/2012, 2015/2016). Кроме того, в период с 2016 по 2021 годы Кудряшов выступал за сборную России, сыграв за национальную команду 48 матчей, где отметился одним забитым мячом в ворота Сан-Марино (9:0) в отборочной игре на Евро-2020.

2DROTS
2:0
Первый тайм: 2:0
Орел
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
28.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Cosmos Arena
Главные тренеры
Дмитрий Смирнов
Евгений Поляков
Голы
2DROTS
50305
29′
Михаил Черномырдин
37′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти