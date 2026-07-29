Кудряшов после игры Кубка России сообщил о завершении карьеры

В ходе карьеры защитник четырежды становился вице-чемпионом России по футболу (2007, 2009, 2011/2012, 2015/2016). Кроме того, в период с 2016 по 2021 годы Кудряшов выступал за сборную России, сыграв за национальную команду 48 матчей, где отметился одним забитым мячом в ворота Сан-Марино (9:0) в отборочной игре на Евро-2020.