Подберезкин осудил игру команды после победы в Кубке России

"Победа есть победа. Понятное дело, второй тайм вообще был максимально скомканным. Надо отдать должное сопернику, они играют в понятный для них футбол — навал, стандарты, максимум выжимают из этих моментов. Второй тайм плохо играли, что-то боялись получать мяч, закрывались, под давлением боялись работать, потому что, повторюсь, команда такая цепкая достаточно, сзади кусалась. В первом тайме у нас в целом были неплохие моменты, подходы. Могли бы еще забить. Если бы было 2:0, 3:0, то было бы легче, конечно. Ну и они тоже не забили маленько.