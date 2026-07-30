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Подберезкин осудил игру команды после победы в Кубке России

Вячеслав Подберезкин признался, что команда осталась недовольна своей игрой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Красного Знамени СиндЕкат» Вячеслав Подберезкин после победы над «Московской заставой — Кристалл» в первом раунде Пути регионов Кубка России признался, что команда осталась недовольна своей игрой.

В среду клуб из Ногинска на выезде обыграл соперника из Санкт-Петербурга со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд турнира. Подберезкин провел на поле весь матч.

"Победа есть победа. Понятное дело, второй тайм вообще был максимально скомканным. Надо отдать должное сопернику, они играют в понятный для них футбол — навал, стандарты, максимум выжимают из этих моментов. Второй тайм плохо играли, что-то боялись получать мяч, закрывались, под давлением боялись работать, потому что, повторюсь, команда такая цепкая достаточно, сзади кусалась. В первом тайме у нас в целом были неплохие моменты, подходы. Могли бы еще забить. Если бы было 2:0, 3:0, то было бы легче, конечно. Ну и они тоже не забили маленько.

Да нормальные перспективы. Я давно знаю эту команду, знаю главного тренера. Уверен, что он не в восторге от нашей игры, поэтому всегда хочется, чтобы играли в доминирующий футбол, контролировали мяч, создавали моменты. Сегодня чуть-чуть не получилось, особенно во втором тайме.

Я, кстати, не знал, что это ввели в профессиональном футболе, у нас в Медиалиге так же сделали. Отношусь к этому нормально, такое правило ускоряет игру, быстрее мяч вводится, чтобы был более зрелищный футбол«, — сказал Подберезкин “Матч ТВ”.

Московская застава - Кристалл
2:3
Первый тайм: 1:2
Красное Знамя
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
29.07.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Нова Арена
Главные тренеры
Артем Сомов
Голы
Московская застава - Кристалл
85443
8′
85448
86′
Красное Знамя
85444
6′
37973
20′
Дмитрий Доронин
71′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти