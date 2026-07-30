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Медиаклуб «СКА Ростов» прошел «Зенит» из Пензы по пенальти в КР

В следующем раунде «СКА Ростов» сыграет с тамбовским «Спартаком».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Медиаклуб «СКА Ростов» из Ростова-на-Дону обыграл пензенский «Зенит», выступающий во втором дивизионе, в матче первого раунда Пути регионов Кубка России по футболу.

Основное время встречи, которая прошла в Москве, завершилось со счетом 2:2. В составе ростовской команды голами отметились Константин Корж и Роман Симонов, реализовавший пенальти. У «Зенита» отличился Глеб Гейкин, еще один мяч в собственные ворота отправил футболист «СКА Ростов» Иван Лапшов.

Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки ростовского клуба — 6:5.

Во втором раунде Пути регионов Кубка России «СКА Ростов» встретится с тамбовским «Спартаком».

СКА
2:2
Первый тайм: 1:1
Зенит Пн
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
29.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Cosmos Arena
Главные тренеры
Андрей Каряка
Максим Игошин
Голы
СКА
45449
12′
58552
62′
Зенит Пн
50313
40′
57125
90+3′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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