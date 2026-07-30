Медиаклуб «СКА Ростов» прошел «Зенит» из Пензы по пенальти в КР

Медиаклуб «СКА Ростов» из Ростова-на-Дону обыграл пензенский «Зенит», выступающий во втором дивизионе, в матче первого раунда Пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи, которая прошла в Москве, завершилось со счетом 2:2. В составе ростовской команды голами отметились Константин Корж и Роман Симонов, реализовавший пенальти. У «Зенита» отличился Глеб Гейкин, еще один мяч в собственные ворота отправил футболист «СКА Ростов» Иван Лапшов.
Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки ростовского клуба — 6:5.
Во втором раунде Пути регионов Кубка России «СКА Ростов» встретится с тамбовским «Спартаком».
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
29.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Cosmos Arena
Главные тренеры
Андрей Каряка
Максим Игошин
Голы
СКА
45449
12′
58552
62′
Зенит Пн
50313
40′
57125
90+3′
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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