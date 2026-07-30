Барнаульское «Динамо» выбило «Анри» из Кубка России

Во втором раунде барнаульцы встретятся с владивостокским «Динамо». Оба клуба выступают во Второй лиге: барнаульское «Динамо» — в группе 4 дивизиона Б, владивостокское — в группе «золото» дивизиона А. Матч пройдет во Владивостоке 11—13 августа .