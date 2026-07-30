Барнаульское «Динамо» выбило «Анри» из Кубка России

В составе победителей голы забили Егор Перевозников (34') и Кирилл Могель (61'), у хозяев отличился Руслан Гордиенко (44').
«Анри» третий год подряд участвует в Кубке России на правах обладателя Кубка Дальнего Востока и трижды вылетает в первом раунде Пути регионов. Ранее команда уступала владивостокскому «Динамо» (1:5) и томскому КДВ (0:4).
Во втором раунде барнаульцы встретятся с владивостокским «Динамо». Оба клуба выступают во Второй лиге: барнаульское «Динамо» — в группе 4 дивизиона Б, владивостокское — в группе «золото» дивизиона А. Матч пройдет во Владивостоке
Первый раунд Пути регионов Кубка России завершится сегодня двумя встречами: барнаульский «Темп» сыграет с томским КДВ, а ФК 10 из Медиалиги встретится с «Космосом» из Долгопрудного.
Матчи группового этапа Пути РПЛ стартуют 4 августа.
Олег Яковлев
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