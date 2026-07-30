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Барнаульское «Динамо» выбило «Анри» из Кубка России

Барнаульское «Динамо» на выезде обыграло любительский клуб «Анри» из Владивостока (2:1) в матче первого раунда Пути регионов Кубка России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Барнаул

В составе победителей голы забили Егор Перевозников (34') и Кирилл Могель (61'), у хозяев отличился Руслан Гордиенко (44').

«Анри» третий год подряд участвует в Кубке России на правах обладателя Кубка Дальнего Востока и трижды вылетает в первом раунде Пути регионов. Ранее команда уступала владивостокскому «Динамо» (1:5) и томскому КДВ (0:4).

Во втором раунде барнаульцы встретятся с владивостокским «Динамо». Оба клуба выступают во Второй лиге: барнаульское «Динамо» — в группе 4 дивизиона Б, владивостокское — в группе «золото» дивизиона А. Матч пройдет во Владивостоке 11—13 августа.

Первый раунд Пути регионов Кубка России завершится сегодня двумя встречами: барнаульский «Темп» сыграет с томским КДВ, а ФК 10 из Медиалиги встретится с «Космосом» из Долгопрудного.

Матчи группового этапа Пути РПЛ стартуют 4 августа.

Анри
1:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Брл
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
30.07.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Олег Яковлев
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