КДВ выбил «Темп» из Кубка России

Встреча в Барнауле завершилась победой гостей со счетом 4:3. В составе томской команды дубль оформил Дмитрий Лаврищев, еще по голу забили Данил Никифоров и Денис Степаненко. У «Темпа» дважды отличился Никита Шибаев, также забил Сергей Мизгирев.
Во втором раунде КДВ сыграет с новосибирской «Сибирью». Главным достижением в истории футбольного клуба «Сибирь» остается выход в финал Кубка России в сезоне 2009/2010, где новосибирская команда играла с петербургским «Зенитом».
КДВ — футбольный клуб из Томска, выступает во Второй лиге, дивизион «Б». Домашние матчи проводит на стадионе «Темп». Барнаульский «Темп» играет в III дивизионе в группе «Сибирь».
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