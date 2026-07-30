КДВ выбил «Темп» из Кубка России

Встреча в Барнауле завершилась победой гостей со счетом 4:3. В составе томской команды дубль оформил Дмитрий Лаврищев, еще по голу забили Данил Никифоров и Денис Степаненко. У «Темпа» дважды отличился Никита Шибаев, также забил Сергей Мизгирев.