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КДВ выбил «Темп» из Кубка России

Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде переиграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча в Барнауле завершилась победой гостей со счетом 4:3. В составе томской команды дубль оформил Дмитрий Лаврищев, еще по голу забили Данил Никифоров и Денис Степаненко. У «Темпа» дважды отличился Никита Шибаев, также забил Сергей Мизгирев.

Во втором раунде КДВ сыграет с новосибирской «Сибирью». Главным достижением в истории футбольного клуба «Сибирь» остается выход в финал Кубка России в сезоне 2009/2010, где новосибирская команда играла с петербургским «Зенитом».

КДВ — футбольный клуб из Томска, выступает во Второй лиге, дивизион «Б». Домашние матчи проводит на стадионе «Темп». Барнаульский «Темп» играет в III дивизионе в группе «Сибирь».

Темп
3:4
Первый тайм: 0:0
КДВ
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
30.07.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
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  • Вошел в игру
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  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти