«Чита» снялась с Кубка России из-за проблем с финансами

Футбольный клуб «Чита» прекратил участие в розыгрыше Кубка России сезона-2026/2027.
О решении сняться с розыгрыша Кубка России сообщила пресс-служба «Читы» в официальных социальных сетях. Причиной стали финансовые трудности, не позволившие обеспечить поездку и проведение матчей на турнирном уровне.
«Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение. Мы до последнего момента надеялись на положительное решение вопроса о срочном финансировании поездки и участия в матчах. Мы искали спонсоров и вели переговоры, но, к сожалению, нынешние обстоятельства не позволили этому осуществиться. Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели — продолжении выступления в Третьей лиге», — сказано в заявлении пресс-службы «Читы».
Во втором раунде Пути регионов «Чите» предстояла выездная встреча с московским «Чертаново». Забайкальский клуб преодолел первую стадию после снятия с турнира «Иркутска», также столкнувшегося с проблемами финансирования. Ранее из розыгрыша также вышла «Чайка».