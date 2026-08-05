Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.40
П2
13.00
Футбол. Кубок России
18:30
Факел
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
20:00
Бранн
:
Аполлон
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.30
П2
5.20
Футбол. Кубок России
20:45
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
5.60
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.90
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Орхус
:
Сабах
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.48
П2
7.75
Футбол. Лига Европы
21:15
Ференцварош
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.92
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:30
Панатинаикос
:
ЦСКА 1948
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.45
П2
14.00

«Чита» снялась с Кубка России из-за проблем с финансами

Первый раунд соревнований клуб преодолел из-за снятия соперника.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Чита"

Футбольный клуб «Чита» прекратил участие в розыгрыше Кубка России сезона-2026/2027.

О решении сняться с розыгрыша Кубка России сообщила пресс-служба «Читы» в официальных социальных сетях. Причиной стали финансовые трудности, не позволившие обеспечить поездку и проведение матчей на турнирном уровне.

«Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение. Мы до последнего момента надеялись на положительное решение вопроса о срочном финансировании поездки и участия в матчах. Мы искали спонсоров и вели переговоры, но, к сожалению, нынешние обстоятельства не позволили этому осуществиться. Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели — продолжении выступления в Третьей лиге», — сказано в заявлении пресс-службы «Читы».

Во втором раунде Пути регионов «Чите» предстояла выездная встреча с московским «Чертаново». Забайкальский клуб преодолел первую стадию после снятия с турнира «Иркутска», также столкнувшегося с проблемами финансирования. Ранее из розыгрыша также вышла «Чайка».