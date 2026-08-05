«Чита» снялась с Кубка России из-за проблем с финансами

«Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение. Мы до последнего момента надеялись на положительное решение вопроса о срочном финансировании поездки и участия в матчах. Мы искали спонсоров и вели переговоры, но, к сожалению, нынешние обстоятельства не позволили этому осуществиться. Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели — продолжении выступления в Третьей лиге», — сказано в заявлении пресс-службы «Читы».