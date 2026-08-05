Семин: Матч ЦСКА с «Локомотивом» стал настоящей кубковой битвой

«Это была настоящая кубковая игра, и футболисты показали максимум своих возможностей. Было много борьбы и немало интересных моментов. И этому, я думаю, такой хороший импульс придало такое большое количество болельщиков ЦСКА и “Локомотива”. Игра получилась хорошей. Но в каждом кубковом матче всегда есть победитель. Наверное, футболисты ЦСКА выиграли по праву, у них все-таки моментов для того, чтобы забить и решить исход игры, было больше. Но и у “Локомотива” это был один из лучших матчей в этом сезоне», — передает слова Семина РИА Новости.