Семин: Матч ЦСКА с «Локомотивом» стал настоящей кубковой битвой

Футболисты ЦСКА одержали победу над московским «Локомотивом» в матче Кубка России. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти победили футболисты ЦСКА — 5:4. По мнению Юрия Семина, подопечные Дмитрия Игдисамова заслуженно одержали победу над «Локомотивом» на старте групповой стадии пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27. На матче было около 20 тысяч человек.
«Это была настоящая кубковая игра, и футболисты показали максимум своих возможностей. Было много борьбы и немало интересных моментов. И этому, я думаю, такой хороший импульс придало такое большое количество болельщиков ЦСКА и “Локомотива”. Игра получилась хорошей. Но в каждом кубковом матче всегда есть победитель. Наверное, футболисты ЦСКА выиграли по праву, у них все-таки моментов для того, чтобы забить и решить исход игры, было больше. Но и у “Локомотива” это был один из лучших матчей в этом сезоне», — передает слова Семина РИА Новости.
На старте чемпионата России «Локомотив» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), а в гостях уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2). ЦСКА начал новый сезон с домашней победы над калининградской «Балтикой» (2:1) и домашней ничьей с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). После двух туров армейцы идут в турнирной таблице РПЛ на пятом месте.
78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти