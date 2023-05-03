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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Скандал в Первой лиге! Клуб могут лишить 28 очков из-за казуса с лимитом

Махачкалинское «Динамо» могут лишить 28 очков из-за нарушения правила молодых игроков в Первой лиге. Об этом сообщает Sports.ru.

Уфа
Динамо МхФНЛ: таблица и календарь
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Источник: dinamo-mx.ru

«Уфа» после нулевой ничьи с «Динамо» в 29-м туре Первой лиги подала протест из-за участия в матче белоруса Руслана Лисаковича. Он появился на поле на 65-й минуте вместо 21-летнего полузащитника Эрбола Атабаева и махачкалинцы остались на поле без молодых футболистов, что является нарушением правила молодого игрока.

Правило молодого игрока было введено в лиге в 2019 году и обязывает все клубы постоянно иметь на поле как минимум одного игрока в возрасте до 21 года. Под это правило подпадают только игроки, которые потенциально могут быть заиграны за сборную России.

«Уфа» обратила внимание, что данное правило нарушалось «Динамо» на протяжении шести минут — на 71-й минуте на поле в составе махачкалинцев вышли сразу два молодых игроков. Однако в ходе начавшегося расследования выяснилось, что это правило нарушалось командой на протяжении большей части сезона.

Атабаев, несмотря на наличие российского гражданства, недоступен для игры за сборную России. В марте 2022 года он получил киргизское гражданство и уже в июне дебютировал в официальном матче за сборную Кыргызстана, что автоматически лишило его права быть заигранным за сборную России.

Таким образом, результаты 18 уже сыгранных матчей махачкалинского «Динамо», в который Атабаев был единственным «лимитчиком» на поле, могут быть обнулены и вместо них будут назначены технические поражения.

Последствия этого решения будут катастрофичны для клуба: «Динамо» потеряет 28 очков и вместо борьбы за стыковые матчи с клубами РПЛ клуб упадет на последнее место в турнирной таблице, лишившись математических шансов на сохранение прописки в Первой лиге.

Махачкалинское «Динамо», которое было возрождено в 2021 году, проводило свой первый сезон в Первой лиге. После 29 туров махачкалинцы имели в своем активе 41 очко и занимали шестое место в турнирной таблице.

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