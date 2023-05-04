Футбольный клуб «Уфа» добился рассрочки на погашение долга

«Мы все работаем над этим. Вчера вышло мировое соглашение с “Региональным фондом”, перед которым у нас был долг в 100 миллионов рублей. У нас есть пятилетняя рассрочка, и это очень большой шаг. Поэтому все работаем над этим. И мы, и учредители, и республика огромное участие принимает. Все не так просто, как кажется, но мы будем делать все возможное, чтобы дальше двигаться вперед. Если говорить о прогнозах, то у меня всегда стакан наполовину полон», — приводит слова генерального директора клуба Шамиля Газизова РИА Новости Спорт.