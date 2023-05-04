Футбольный клуб «Уфа» добился рассрочки на погашение долга
«Уфе» дадут рассрочку на пять лет.
«Уфе» дадут рассрочку на пять лет.
Футбольный клуб «Уфа» в 2021 году обращался в АО «Региональный фонд» за финансовой поддержкой. В 2022 году арбитражный суд республики Башкортостан зарегистрировал иск организации к клубу о взыскании 105 миллионов 609 тысяч рублей.
«Мы все работаем над этим. Вчера вышло мировое соглашение с “Региональным фондом”, перед которым у нас был долг в 100 миллионов рублей. У нас есть пятилетняя рассрочка, и это очень большой шаг. Поэтому все работаем над этим. И мы, и учредители, и республика огромное участие принимает. Все не так просто, как кажется, но мы будем делать все возможное, чтобы дальше двигаться вперед. Если говорить о прогнозах, то у меня всегда стакан наполовину полон», — приводит слова генерального директора клуба Шамиля Газизова РИА Новости Спорт.
«Уфа» покинула Российскую Премьер-лигу по итогам сезона-2021/22. В нынешнем сезоне клуб с 26 очками в 29 матчах занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги и находится в зоне вылета.