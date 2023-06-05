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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Балтики» пожаловался на низкие зарплаты в Первой лиге

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев признался, что зарплаты в Первой лиге за последние годы существенно сократились. Об этом сообщает «Чемпионат».

БалтикаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В “Балтику” точно идут не за деньгами. Хотя ФНЛ сейчас в принципе не то место, где можно много заработать. Лет 5−6 назад здесь были сумасшедшие зарплаты и премиальные, приезжали даже неплохие легионеры, в основном ради денег. Сейчас времена изменились. Поэтому наше руководство правильно говорит, что в “Балтике” выступают футболисты, которые хотят развиваться и прогрессировать. Деньги далеко не первостепенны», — сказал Дудиев.

По итогам сезона «Балтика» заняла в Первой лиге второе место и впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Дудиев провел за калининградский клуб 31 матч и забил один мяч.

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