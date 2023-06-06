Вратарь «Родины» Дэвид Сангаре: «Я абсолютно русский человек»
Вратарь «Родины» Сангаре заявил, что чувствует себя абсолютно русским человеком.
Вратарь «Родины» Сангаре заявил, что чувствует себя абсолютно русским человеком.
Российский голкипер московской «Родины» Дэвид Сангаре рассказал, что чувствует себя россиянином.
«Я абсолютно русский человек. Всю жизнь пропитывался русской культурой, прошел через то же, что и все русские в провинции. Говорю на русском, думаю на русском. Так что кроме внешности и фамилии… Возможно, во мне что-то малийское сидит, и оно пробудится, как приеду туда — но пока этого не ощущаю», — приводит слова футболиста Sport24.
Также Дэвид добавил, что у него всегда была мечта дорасти до уровня сборной России.
В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 24 матча за «Родину», в которых пропустил 23 мяча и 10 раз сыграл на ноль.
По итогам сезона «Родина» заняла пятое место. Московский клуб сыграет в стыковых матчах с 14‑й командой Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку ставшая третьей владикавказская «Алания» не получила лицензию. Таким образом, соперником «Родины» стал «Пари Нижний Новгород». Первый матч пройдет в Москве 6 июня, ответная игра — в Нижнем Новгороде 9 июня.