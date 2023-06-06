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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Родины» Дэвид Сангаре: «Я абсолютно русский человек»

Вратарь «Родины» Сангаре заявил, что чувствует себя абсолютно русским человеком.

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Источник: Официальное сообщество ФК "Родина" в VK

Российский голкипер московской «Родины» Дэвид Сангаре рассказал, что чувствует себя россиянином.

«Я абсолютно русский человек. Всю жизнь пропитывался русской культурой, прошел через то же, что и все русские в провинции. Говорю на русском, думаю на русском. Так что кроме внешности и фамилии… Возможно, во мне что-то малийское сидит, и оно пробудится, как приеду туда — но пока этого не ощущаю», — приводит слова футболиста Sport24.

Также Дэвид добавил, что у него всегда была мечта дорасти до уровня сборной России.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 24 матча за «Родину», в которых пропустил 23 мяча и 10 раз сыграл на ноль.

По итогам сезона «Родина» заняла пятое место. Московский клуб сыграет в стыковых матчах с 14‑й командой Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку ставшая третьей владикавказская «Алания» не получила лицензию. Таким образом, соперником «Родины» стал «Пари Нижний Новгород». Первый матч пройдет в Москве 6 июня, ответная игра — в Нижнем Новгороде 9 июня.

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