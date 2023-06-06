Вратарь «Родины» Дэвид Сангаре: «Я абсолютно русский человек»

«Я абсолютно русский человек. Всю жизнь пропитывался русской культурой, прошел через то же, что и все русские в провинции. Говорю на русском, думаю на русском. Так что кроме внешности и фамилии… Возможно, во мне что-то малийское сидит, и оно пробудится, как приеду туда — но пока этого не ощущаю», — приводит слова футболиста Sport24.