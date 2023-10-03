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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Зырянов: Я социопат. Давно научился делать взгляд, чтобы люди меня боялись

Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов признался, что не любит излишнее внимание к собственной персоне.

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Источник: https://vk.com/fcchernomorets.nvrsk

«Я социопат. Если меня окрикивают или подбегают и говорят: “Вы Константин?”, я иногда, особенно если прогуливаюсь с супругой, отвечаю: “Нет, я не Константин”. Супруга журит: “Может, человек просто хотел автограф взять?” А меня такой вопрос немного выбивает из колеи. Хотите сфотографироваться или взять автограф — подойдите и скажите: “Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться?”

Еще меня “убивает”, когда исподтишка начинают снимать видео. Если я это вижу, подхожу и говорю: “Ребята, хотите сфотографироваться — давайте мы с вами сфотографируемся. Но снимать исподтишка не надо”. Я не знаю, для чего они это делают. Боятся? Я такой, да! Давно научился делать взгляд, чтобы меня боялись и реже подходили», — приводит слова Зырянова Sport24.

В минувшем сезоне «Черноморец» под рукооводством Зырянова занял первое место в подгруппе «А» во Второй лиге и завоевал путевку в Первую лигу.

Константин Зырянов провел 51 матч за сборную России. Полузащитник выступал за «Амкар», «Торпедо» и «Зенит».

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