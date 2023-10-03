Зырянов: Я социопат. Давно научился делать взгляд, чтобы люди меня боялись

«Я социопат. Если меня окрикивают или подбегают и говорят: “Вы Константин?”, я иногда, особенно если прогуливаюсь с супругой, отвечаю: “Нет, я не Константин”. Супруга журит: “Может, человек просто хотел автограф взять?” А меня такой вопрос немного выбивает из колеи. Хотите сфотографироваться или взять автограф — подойдите и скажите: “Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться?”



Еще меня “убивает”, когда исподтишка начинают снимать видео. Если я это вижу, подхожу и говорю: “Ребята, хотите сфотографироваться — давайте мы с вами сфотографируемся. Но снимать исподтишка не надо”. Я не знаю, для чего они это делают. Боятся? Я такой, да! Давно научился делать взгляд, чтобы меня боялись и реже подходили», — приводит слова Зырянова Sport24.