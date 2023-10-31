Власти Северной Осетии получили 25% акций «Алании»

Соглашение о передаче 25% и еще одной акции клуба было подписано во вторник в ходе пресс-конференции. В подписании договора приняли участие глава республики Сергей Меняйло, вице-президент «Алании» Данил Гуриев и министр спорта региона Юрий Газзаев.

«Данная процедура — это гарантия того, что собственник клуба не поменяется, если мы не будем согласны. Теперь футбольная академия будет находиться под профессиональным клубом. Этот вопрос был согласован мною с президентом РФС Александром Дюковым. Республика должна участвовать в жизни клуба и поддерживать его. Наши сегодняшние действия являются гарантией того, что клуб не развалится. Профессиональный футбол в Осетии будет развиваться и подпитываться нашей талантливой молодежью», — заявил глава республики Меняйло.

Отмечается, что обсуждение процесса велось в течение года.

По итогам минувшего сезона «Алания» заняла третье место, которое должно было позволить сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ, но во второй раз за последние три сезона клуб не получил лицензию, которая позволила бы бороться за повышение в классе, из-за проблем с реконструкцией стадиона.