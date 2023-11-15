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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Константин Зырянов уволен с поста главного тренера «Черноморца»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России работал в новороссийском клубе с октября 2022 года.

ЧерноморецПервая лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fcchernomorets.nvrsk

Новороссийский «Черноморец» объявил об увольнении Константина Зырянова с поста главного тренера команды.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с 46-летним специалистом «Черноморец» покинули его помощники — Константин Лобов, Дмитрий Вязьмикин и Юрий Окрошидзе.

Константин Зырянов с 2007 по 2017 год выступал за петербургский «Зенит». Также полузащитник играл в клубах «Амкар» и «Торпедо». После завершения футбольной карьеры Зырянов возглавлял «Зенит-2» и молодежную команду «Зенита».

По информации «Спорт-Экспресса», новым главным тренером «Черноморца» будет Вадим Гаранин.

«Черноморец» после 18 туров занимает 15-е место в Первой лиге и находится в шаге от зоны вылета. Клуб из Новороссийска проиграл 4 из 5 последних матчей в чемпионате.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками занимает «Тюмень», по 34 очка набрали «Акрон» и махачкалинское «Динамо».

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