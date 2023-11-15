Константин Зырянов уволен с поста главного тренера «Черноморца»

Источник: https://vk.com/fcchernomorets.nvrsk

Новороссийский «Черноморец» объявил об увольнении Константина Зырянова с поста главного тренера команды.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с 46-летним специалистом «Черноморец» покинули его помощники — Константин Лобов, Дмитрий Вязьмикин и Юрий Окрошидзе.

Константин Зырянов с 2007 по 2017 год выступал за петербургский «Зенит». Также полузащитник играл в клубах «Амкар» и «Торпедо». После завершения футбольной карьеры Зырянов возглавлял «Зенит-2» и молодежную команду «Зенита».

По информации «Спорт-Экспресса», новым главным тренером «Черноморца» будет Вадим Гаранин.

«Черноморец» после 18 туров занимает 15-е место в Первой лиге и находится в шаге от зоны вылета. Клуб из Новороссийска проиграл 4 из 5 последних матчей в чемпионате.