Константин Зырянов уволен с поста главного тренера «Черноморца»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России работал в новороссийском клубе с октября 2022 года.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России работал в новороссийском клубе с октября 2022 года.
Новороссийский «Черноморец» объявил об увольнении Константина Зырянова с поста главного тренера команды.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с 46-летним специалистом «Черноморец» покинули его помощники — Константин Лобов, Дмитрий Вязьмикин и Юрий Окрошидзе.
Константин Зырянов с 2007 по 2017 год выступал за петербургский «Зенит». Также полузащитник играл в клубах «Амкар» и «Торпедо». После завершения футбольной карьеры Зырянов возглавлял «Зенит-2» и молодежную команду «Зенита».
По информации «Спорт-Экспресса», новым главным тренером «Черноморца» будет Вадим Гаранин.
«Черноморец» после 18 туров занимает 15-е место в Первой лиге и находится в шаге от зоны вылета. Клуб из Новороссийска проиграл 4 из 5 последних матчей в чемпионате.
Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками занимает «Тюмень», по 34 очка набрали «Акрон» и махачкалинское «Динамо».