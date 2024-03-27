Текущие события
Футбол. Сборные
05:45
Аргентина
Коста-Рика
31
Футбол. Сборные
26.03
Австрия
Турция
61
Футбол. Сборные
26.03
Словения
Португалия
20
Футбол. Сборные
26.03
Египет
Хорватия
24
Футбол. Сборные
26.03
Франция
Чили
32
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
18.03
Родина
Кубань
10
18.03
КАМАЗ
Динамо Мх
21
18.03
СКА-Хабаровск
Торпедо
20
18.03
Арсенал
Волгарь
00
18.03
Акрон
Сокол
20
18.03
Химки
Нефтехимик
13
18.03
Тюмень
Алания
01
18.03
Черноморец
Шинник
10
Футбол. Первая лига. Все результаты
14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч Первой лиги «Шинник» — «Ленинградец» пройдет без зрителей

Игра состоится 30 марта в Ярославле.

Шинник
ЛенинградецПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, матч 25-го тура Первой лиги между «Шинником» и «Ленинградцем» пройдет без зрителей из-за усиления мер безопасности.

«В связи с рекомендацией Футбольной национальной лиги, соответствующей сложившейся обстановке, и усилением мер по обеспечению безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий в Ярославской области эта игра пройдет в режиме без зрителей. Приносим глубокие извинения поклонникам футбола и надеемся на понимание», — говорится в сообщении.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщал, что все массовые мероприятия в регионе будут сопровождаться постами вооруженной охраны, такие меры власти региона приняли после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье.

«Шинник» и «Ленинградец» после 23 проведенных матчей занимают 13-е и 14-е место в турнирной таблице и борются за сохранение места в Первой лиге на следующий сезон. Лидируют «Химки», которые на одно очко опережают «Акрон», а на два — махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал».

 Матч Первой лиги «Шинник» — «Ленинградец» пройдет без зрителей
Месси — о завершении карьеры: Знаю момент, когда уйду
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь