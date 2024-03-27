Матч Первой лиги «Шинник» — «Ленинградец» пройдет без зрителей
Игра состоится 30 марта в Ярославле.
Игра состоится 30 марта в Ярославле.
Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, матч 25-го тура Первой лиги между «Шинником» и «Ленинградцем» пройдет без зрителей из-за усиления мер безопасности.
«В связи с рекомендацией Футбольной национальной лиги, соответствующей сложившейся обстановке, и усилением мер по обеспечению безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий в Ярославской области эта игра пройдет в режиме без зрителей. Приносим глубокие извинения поклонникам футбола и надеемся на понимание», — говорится в сообщении.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщал, что все массовые мероприятия в регионе будут сопровождаться постами вооруженной охраны, такие меры власти региона приняли после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье.
«Шинник» и «Ленинградец» после 23 проведенных матчей занимают 13-е и 14-е место в турнирной таблице и борются за сохранение места в Первой лиге на следующий сезон. Лидируют «Химки», которые на одно очко опережают «Акрон», а на два — махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал».