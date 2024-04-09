Сторожук: Не знал, что не мог подсказывать команде с трибуны

«Я думал, что моя дисквалификация заключалась в том, что я не мог находиться на тренерском мостике, в раздевалке и в подтрибунном помещении. Если я действительно что-то нарушил, пускай меня извинят. Это не от того, что я знал и позволил себе лишнего. Я просто был не в курсе, что подсказывать с трибуны тоже нельзя. На заседание КДК РФС меня пока никто не приглашал», — цитирует Сторожука «Чемпионат».