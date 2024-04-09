Сторожук: Не знал, что не мог подсказывать команде с трибуны
Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук из-за дисквалификации не мог находиться на тренерской скамейке на матче Первой лиги.
Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук из-за дисквалификации не мог находиться на тренерской скамейке на матче Первой лиги.
В матче 26-го тура Первой лиги «Арсенал» уступил в выездном матче «Химкам» со счетом 2:3. Александр Сторожук пропустил эту игру из-за перебора желтых карточек, но в перерыве давал указания игрокам тульской команды с трибун.
«Я думал, что моя дисквалификация заключалась в том, что я не мог находиться на тренерском мостике, в раздевалке и в подтрибунном помещении. Если я действительно что-то нарушил, пускай меня извинят. Это не от того, что я знал и позволил себе лишнего. Я просто был не в курсе, что подсказывать с трибуны тоже нельзя. На заседание КДК РФС меня пока никто не приглашал», — цитирует Сторожука «Чемпионат».
После 25 матчей Первой лиги турнирную таблицу возглавляют «Химки» и тольяттинский «Акрон». Обе команды набрали по 45 очков. Махачкалинское «Динамо» отстает от лидеров на одно очко. «Родина» и «Арсенал», имея в активе 41 очко, занимают, соответственно, четвертое и пятое место. По итогам чемпионата первая и вторая команда завоюют прямую путевку в РПЛ. Команды, занявшие третье и четвертое места в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами Премьер-лиги за право участие в сильнейшем футбольном дивизионе России.
42-летний Александр Сторожук возглавляет клуб из Тулы с января 2023 года, сменив на этом посту Олега Кононова. Ранее Сторожук работал в «Краснодаре», возглавляя поочередно молодежную, вторую и основную команду черно-зеленых.