«Урал» будет играть на «Екатеринбург Арене» в Первой лиге

«Екатеринбург Арена» принимала матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион вмещает 35 тыс. человек. В следующем сезоне он будет вторым самым большим стадионом Первой лиги после «Фишта» (44 959), на котором проводит свои домашние матчи «Сочи».