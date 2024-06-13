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14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Урал» будет играть на «Екатеринбург Арене» в Первой лиге

«Урал» продолжит арендовать «Екатеринбург Арену» для проведения домашних матчей в Первой лиге. Об этом сообщает ТАСС.

УралПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Да, это так», — ответили в пресс-службе клуба.

«Екатеринбург Арена» принимала матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион вмещает 35 тыс. человек. В следующем сезоне он будет вторым самым большим стадионом Первой лиги после «Фишта» (44 959), на котором проводит свои домашние матчи «Сочи».

По итогам минувшего сезона «Урал» вылетел в Первую лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (2:0, 1:2). Впервые с 2013 года клуб не сыграет в РПЛ.

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