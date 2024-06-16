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22:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Волгоградский «Ротор» вышел в Первую лигу

«Ротор» победил «Новосибирск» в ответном стыковом матче за право выступать в Первой Лиге в сезоне‑2024/25.

Ротор
НовосибирскПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра, состоявшаяся 16 июня на «Волгоград Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Футболист «Ротора» Илья Сафронов оформил хет‑трик. В составе «Новосибирска» отличился Константин Ерохин. В первой встрече между этими командами была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Таким образом, по сумме двух матчей в Первую лигу вышел «Ротор».

Ранее участие во втором по силе дивизионе чемпионата России себе обеспечила «Уфа», которая набрала 33 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона А Второй лиги. Второй командой стала «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области, которая заняла второе место в весенней части соревнования, набрав 31 очко.

«Ротор» дважды становился серебряным призером чемпионатов России — в 1993 и 1997 годах. Еще один раз — в 1996 году — волгоградцы заняли третье место по итогам сезона. В 1995 году «Ротор» дошел до финала Кубка России, где в серии пенальти уступил московскому «Динамо». Сине-голубые дважды пробивались в 1/16 финала Кубка УЕФА — в сезонах-1995/96 и 1997/98. В 1995 году волгоградцы по сумме двух матчей прошли «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона (0:0 — дома, 2:2 — в гостях).

В последний раз на данный момент «Ротор» играл в сильнейшем футбольном дивизионе России в сезоне-2020/21.

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