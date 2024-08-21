«СКА‑Хабаровск» отправил в отставку главного тренера

«Благодарим Дмитрия Юрьевича за то, что согласился принять команду в непростой период. Он принял непосредственное участие в комплектовании состава и его подготовке. К сожалению, результаты сезона не радуют ни болельщиков, ни руководителей: за шесть туров команда лишь раз одержала победу. Первоочередными задачами сейчас мы видим “перезапуск” команды и долгожданный подъем из подвала турнирной таблицы. Желаю команде и тренерскому составу успехов и новых побед!» — написал Керим Сунгуров.