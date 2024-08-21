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«СКА‑Хабаровск» отправил в отставку главного тренера

Дмитрий Воецкий работал в должности главного тренера дальневосточного клуба с июня 2024 года.

Источник: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Как сообщил в Telegram‑канале председатель попечительского совета клуба Керим Сунгуров, футбольный клуб «СКА‑Хабаровск» завершил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Воецким. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.

«Благодарим Дмитрия Юрьевича за то, что согласился принять команду в непростой период. Он принял непосредственное участие в комплектовании состава и его подготовке. К сожалению, результаты сезона не радуют ни болельщиков, ни руководителей: за шесть туров команда лишь раз одержала победу. Первоочередными задачами сейчас мы видим “перезапуск” команды и долгожданный подъем из подвала турнирной таблицы. Желаю команде и тренерскому составу успехов и новых побед!» — написал Керим Сунгуров.

Алексей Поддубский входил в штаб Воецкого и во время карьеры футболиста выступал за «СКА‑Хабаровск». Он ранее уже возглавлял клуб, под его руководством команда играла в стыковых матчах за право выхода в Российскую премьер-лигу, после чего провела сезон в высшем дивизионе чемпионата страны.

«СКА‑Хабаровск» неудачно провел старт нового сезона Первой лиги. Команда потерпела четыре поражения в шести матчах и занимает предпоследнее 17‑е место в турнирной таблице.