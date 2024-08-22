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В матче за первый Суперкубок VK Видео сыграют «Химки» и Broke Boys

VK Видео запускает ежегодный футбольный турнир — Суперкубок VK Видео, в котором будут встречаться победители ФНЛ и Медиалиги.

В первом матче за Суперкубок VK Видео сыграют подмосковные «Химки» и клуб Медиалиги из Москвы Broke Boys. Встреча пройдет на «Арене Химки» 6 сентября.

«Мы всегда уделяем особое внимание развитию спортивного направления на платформе, предлагая разнообразный контент, который интересен широкой аудитории. ФНЛ и Медиалига являются нашими давними партнерами, с которыми мы сотрудничаем, поддерживая трансляции и околоматчевые активности. Логичным продолжением стало создание Суперкубка и выход в офлайн.

На поле встретятся команды-победители лиг, которые эксклюзивно представлены в VK Видео. Мы сделаем футбольный праздник для болельщиков, которые поддерживали ребят на протяжении их победных сезонов. Приходите на матч и включайте прямой эфир в VK Видео, будет интересно», — сказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин в сообществе VK Спорт.