Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр пригрозил расстрелом, если «Урал» не вернется в РПЛ

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что «Урал» должен вернуться в РПЛ по итогам текущего сезона.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне «Урал» впервые за 11 лет покинул РПЛ, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (2:0, 1:2).

«На сезон губернатором Свердловской области поставлена перед “Урала” прямая задача — вернуться в РПЛ. Иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии говорю уже не первый раз и не только футболистам, но пока до крайней меры мы не доходили», — заявил Рапопорт в эфире «Четвертого канала».

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на заявление Рапопорта и заявил, что министр неудачно пошутил.

«Он так пошутил, может, не очень хорошо. У него вырвалось. Он мне сам позвонил утром, сказал, что мы переживаем очень сильно за футбол. Мы сразу поставили цель вернуться в РПЛ. Такая задача есть, мы все для этого сделаем», — сказал Иванов.

После шести туров «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, уступая один балл тульскому «Арсеналу». В субботу, 24 августа, уральцы на выезде сыграют против нижнекамского «Нефтехимика».