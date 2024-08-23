Министр пригрозил расстрелом, если «Урал» не вернется в РПЛ

«Он так пошутил, может, не очень хорошо. У него вырвалось. Он мне сам позвонил утром, сказал, что мы переживаем очень сильно за футбол. Мы сразу поставили цель вернуться в РПЛ. Такая задача есть, мы все для этого сделаем», — сказал Иванов.