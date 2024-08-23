Министр пригрозил расстрелом, если «Урал» не вернется в РПЛ

В прошлом сезоне «Урал» впервые за 11 лет покинул РПЛ, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (2:0, 1:2).
«На сезон губернатором Свердловской области поставлена перед “Урала” прямая задача — вернуться в РПЛ. Иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии говорю уже не первый раз и не только футболистам, но пока до крайней меры мы не доходили», — заявил Рапопорт в эфире «Четвертого канала».
Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на заявление Рапопорта и заявил, что министр неудачно пошутил.
«Он так пошутил, может, не очень хорошо. У него вырвалось. Он мне сам позвонил утром, сказал, что мы переживаем очень сильно за футбол. Мы сразу поставили цель вернуться в РПЛ. Такая задача есть, мы все для этого сделаем», — сказал Иванов.
После шести туров «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, уступая один балл тульскому «Арсеналу». В субботу, 24 августа, уральцы на выезде сыграют против нижнекамского «Нефтехимика».