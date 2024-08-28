Олег Василенко назначен главным тренером «Черноморца»

«Я рад оказаться в Новороссийске. Это футбольный город. “Черноморец” — клуб, который стремительно развивается и благодарен руководству за оказанное доверие и оперативность. Очень профессиональный подход. В детстве с мамой я приезжал в Новороссийск поддерживать команду и поэтому для меня большая честь здесь оказаться. Мы с тренерским штабом, с командой будем стараться двигаться вперед. Что касается игры, я сторонник вертикального, скоростного футбола. Поговорим с ребятами, мне хочется, чтобы мы так играли. Современный футбол очень быстрый и агрессивный и мы к этому обязательно придем», — приводит слова Василенко пресс-служба клуба.