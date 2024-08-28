Олег Василенко назначен главным тренером «Черноморца»

Как сообщается на официальном сайте клуба, Олег Василенко стал новым главным тренером «Черноморца». Стороны заключили соглашение на два года с возможностью продления еще на один год.
«Я рад оказаться в Новороссийске. Это футбольный город. “Черноморец” — клуб, который стремительно развивается и благодарен руководству за оказанное доверие и оперативность. Очень профессиональный подход. В детстве с мамой я приезжал в Новороссийск поддерживать команду и поэтому для меня большая честь здесь оказаться. Мы с тренерским штабом, с командой будем стараться двигаться вперед. Что касается игры, я сторонник вертикального, скоростного футбола. Поговорим с ребятами, мне хочется, чтобы мы так играли. Современный футбол очень быстрый и агрессивный и мы к этому обязательно придем», — приводит слова Василенко пресс-служба клуба.
После семи туров «Черноморец» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует в таблице тульский «Арсенал».
50-летний Василенко до недавнего времени руководил грузинской командой «Телави», которую он возглавил в начале года. Ранее тренер также работал в «Алании», «Факеле», курском «Авангарде», «Сочи», «Урале» и других клубах.