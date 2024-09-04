Владимир Газзаев прокомментировал решение покинуть «Родину»

«Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с “Черноморцем”. Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю всё возможное для побед своей команды. При этом, бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что всё идет хорошо. Я с большой симпатией отношусь к клубу “Родина”. Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определенных моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.