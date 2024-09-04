Владимир Газзаев прокомментировал решение покинуть «Родину»

Как сообщается в Telegram-канале столичной команды, главный тренер «Родины» Владимир Газзаев принял решение покинуть свой пост.
«Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с “Черноморцем”. Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю всё возможное для побед своей команды. При этом, бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что всё идет хорошо. Я с большой симпатией отношусь к клубу “Родина”. Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определенных моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.
43-летний Владимир Газзаев сменил на посту главного тренера «Родины» испанца Франка Артигу. Ранее Газзаев-младший работал в казахстанском «Туране», который он покинул в апреле 2022 года. Также он возглавлял владикавказскую «Аланию», казахстанские «Тобол» и «Актобе» и «Рустави».
После 8 туров Первой лиги «Родина» с 11 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. Лидирует тульский «Арсенал» — 18 набранных баллов.