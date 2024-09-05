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«Балтика» объявила об уходе Грищенко с поста главного тренера

Александр Грищенко покинул пост главного тренера «Балтики», спустя два месяца после назначения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fcbaltika

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Сегодня Александр Александрович провел заключительную тренировку в “Балтике” и тепло попрощался с командой.

Мы благодарим Александра Александровича за работу в “Балтике”. Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе.

Желаем успехов в дальнейшей карьере. Уверены, большой тренерский путь у Вас еще впереди», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

33-летний Грищенко возглавил «Балтику» в июне. Под его руководством балтийцы провели восемь матчей в Первой лиге, одержав три победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев одно поражение.

В текущем сезоне «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги с 13 очками.

Напомним, в прошлый сезон «Балтика» провела в РПЛ, вернувшись спустя 25 лет. Под руководством Сергея Игнашевича балтийцы не смогли удержаться в высшем дивизионе футбольных лиг России и вылетели в Первую лигу.