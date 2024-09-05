«Балтика» объявила об уходе Грищенко с поста главного тренера

«Сегодня Александр Александрович провел заключительную тренировку в “Балтике” и тепло попрощался с командой.



Мы благодарим Александра Александровича за работу в “Балтике”. Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе.



Желаем успехов в дальнейшей карьере. Уверены, большой тренерский путь у Вас еще впереди», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.