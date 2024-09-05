«Балтика» объявила об уходе Грищенко с поста главного тренера

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Сегодня Александр Александрович провел заключительную тренировку в “Балтике” и тепло попрощался с командой.
Мы благодарим Александра Александровича за работу в “Балтике”. Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе.
Желаем успехов в дальнейшей карьере. Уверены, большой тренерский путь у Вас еще впереди», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.
33-летний Грищенко возглавил «Балтику» в июне. Под его руководством балтийцы провели восемь матчей в Первой лиге, одержав три победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев одно поражение.
В текущем сезоне «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги с 13 очками.
Напомним, в прошлый сезон «Балтика» провела в РПЛ, вернувшись спустя 25 лет. Под руководством Сергея Игнашевича балтийцы не смогли удержаться в высшем дивизионе футбольных лиг России и вылетели в Первую лигу.