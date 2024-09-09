Футбольное поле клуба Первой лиги освятил служитель церкви

Руководитель Спортивного отдела Хабаровской епархии иерей Алексей Скорик совершил чин освящения помещений футбольного клуба «СКА-Хабаровск» и футбольного поля.
По инициативе директора хабаровского клуба Алексея Кандалинцева также будут проводиться служить молебны перед матчами.
После 8 туров «СКА-Хабаровск» занимает последнее, восемнадцатое, место в турнирной таблице Первой лиги. 10 сентября в рамках девятого тура красно-синие сыграют с песчанокопской «Чайкой».
Тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» с 18 очками лидируют в турнирной таблице Первой лиги. При этом у «канониров» на один матч меньше.