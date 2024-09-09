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Футбольное поле клуба Первой лиги освятил служитель церкви

«СКА-Хабаровск» неудачно начал сезон и в данный момент находится в зоне вылета из Первой лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Руководитель Спортивного отдела Хабаровской епархии иерей Алексей Скорик совершил чин освящения помещений футбольного клуба «СКА-Хабаровск» и футбольного поля.

По инициативе директора хабаровского клуба Алексея Кандалинцева также будут проводиться служить молебны перед матчами.

После 8 туров «СКА-Хабаровск» занимает последнее, восемнадцатое, место в турнирной таблице Первой лиги. 10 сентября в рамках девятого тура красно-синие сыграют с песчанокопской «Чайкой».

Тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» с 18 очками лидируют в турнирной таблице Первой лиги. При этом у «канониров» на один матч меньше.