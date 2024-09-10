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Футбольный матч в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки БПЛА

Матч 9-го тура Первой лиги между клубами «СКА-Хабаровск» и «Чайка» в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки беспилотников, сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести матч 9-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги “СКА-Хабаровск” — “Чайка” без зрителей.

Сама игра, как и планировалось, состоится сегодня на стадионе «Сатурн» (бывшая «Леон Арена») в Раменском и начнется в 16:00 по московскому времени (23:00 по Хабаровску) «, — говорится в заявлении на сайте клуба “СКА-Хабаровск”.

Минувшей ночью населенные пункты Московской области, в том числе Раменское, подверглись атаке беспилотников. В результате чего два многоквартирных дома получили повреждения.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев рассказал о последствиях атаки.

«Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице с 5 очками. «Чайка» располагается на седьмом место с 13 баллами.