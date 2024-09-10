Футбольный матч в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки БПЛА

Сама игра, как и планировалось, состоится сегодня на стадионе «Сатурн» (бывшая «Леон Арена») в Раменском и начнется в 16:00 по московскому времени (23:00 по Хабаровску) «, — говорится в заявлении на сайте клуба “СКА-Хабаровск”.