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«Урал» объявил о подписании контракта с Артуром Юсуповым

Полузащитник Артур Юсупов стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Урал"

По информации Transfermarkt, контракт с 35-летним футболистом рассчитан до конца сезона.

На прошлой неделе Юсупов расторг соглашение с «Химками», которые он покинул спустя три месяца после подписания контракта. За подмосковный клуб Юсупов успел сыграть лишь один матч. Сообщалось, что причиной ухода Юсупова мог стать конфликт с главным тренером «Химок» Франком Артигой.

Ранее Юсупов выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи». На его счету 297 матчей в РПЛ, в которых он забил 29 мячей и сделал 28 результативных передач. В сезоне-2015/16 Юсупов также провел два матча за сборную России.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. В субботу, 21 сентября, подопечные Евгения Аверьянова на выезде сыграют с «КАМАЗом».

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