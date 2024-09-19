«Урал» объявил о подписании контракта с Артуром Юсуповым

Ранее Юсупов выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи». На его счету 297 матчей в РПЛ, в которых он забил 29 мячей и сделал 28 результативных передач. В сезоне-2015/16 Юсупов также провел два матча за сборную России.